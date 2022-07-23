台南巷弄紋身店小動物系刺青萌爆寵主　人氣高企成功預約靠運氣

撰文：Dappei 搭配
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位於台灣台南火車站附近，有著一家名為「植花」的刺青工作室（Planting tattoo ），由刺青師巫娜主要經營，其中最令人印象深刻的就是栩栩如生的寵物刺青！

在小日子雜誌 67 期《點亮街區的迷人小店》的自強街手繪地圖中也上榜的植花刺青，就像店名的來源周敦頤《愛蓮說》一般，有著清新脫俗的氣質！

【 TATTOO BOOK 01 】貓系刺青
【 TATTOO BOOK 02 】犬系刺青
【 TATTOO BOOK 03 】鳥系刺青
【 TATTOO BOOK 04 】兔系刺青
【 TATTOO BOOK 05 】其他特殊動物刺青

貓、狗、鳥、兔、魚等各種小動物都異常好看↓↓↓

+19

Dappei 結語：

喜愛動物的刺青師們，也讓愛貓愛犬在工作室內自由活動、陪伴他們的工作時光；正是因為真心的喜愛，才能讓一個又一個的寵物刺青，在主人的皮膚上成為永恆。

酷女紋身師HanZ風格強烈　刺青作品線條精緻俐落增添女性神秘感仲用better me？5句意義深厚歐洲文字idea　助你用紋身說故事烏克蘭森林系美女紋身師　精緻花草刺青超逼真　文青簡約女生皆愛比紋身貼紙更好用！AR技術助你預覽刺青圖案　超易用下筆前必試Justin Bieber首談身上紋身圖案背後意義　頸上小鳥與信仰有關將紋身變成潮流穿搭？3位時尚刺青美女　迷你到大面積襯百變造型盤點韓式低調簡約文青紋身　身上畫作添個性氣質　上班族也適合摩斯密碼紋身低調簡潔　簡單虛線藏重大意義　獨一無二得自己知台原住民少年身體紋失傳百年祖傳紋身　「讓美麗印記傳承下去」

延伸閱讀：

開放僅半小時，預約人數即額滿。「一位身上零刺青的刺青師」，刺青展是快速插隊唯一途徑！

少女心爆棚！超夢幻水彩漸層刺青，為了它再痛我都忍！

原文：萌到深處無怨尤！隱藏台南巷弄卻人氣爆棚的小動物系刺青

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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