台南巷弄紋身店小動物系刺青萌爆寵主　人氣高企成功預約靠運氣

位於台灣台南火車站附近，有著一家名為「植花」的刺青工作室（Planting tattoo ），由刺青師巫娜主要經營，其中最令人印象深刻的就是栩栩如生的寵物刺青！



在小日子雜誌 67 期《點亮街區的迷人小店》的自強街手繪地圖中也上榜的植花刺青，就像店名的來源周敦頤《愛蓮說》一般，有著清新脫俗的氣質！

【 TATTOO BOOK 01 】貓系刺青

【 TATTOO BOOK 02 】犬系刺青

【 TATTOO BOOK 03 】鳥系刺青

【 TATTOO BOOK 04 】兔系刺青

【 TATTOO BOOK 05 】其他特殊動物刺青



貓、狗、鳥、兔、魚等各種小動物都異常好看↓↓↓

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Dappei 結語：

喜愛動物的刺青師們，也讓愛貓愛犬在工作室內自由活動、陪伴他們的工作時光；正是因為真心的喜愛，才能讓一個又一個的寵物刺青，在主人的皮膚上成為永恆。

延伸閱讀：

開放僅半小時，預約人數即額滿。「一位身上零刺青的刺青師」，刺青展是快速插隊唯一途徑！

少女心爆棚！超夢幻水彩漸層刺青，為了它再痛我都忍！

原文：萌到深處無怨尤！隱藏台南巷弄卻人氣爆棚的小動物系刺青

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