紋身｜藝術感強的花朵刺青盤點　展現個性之外不忘表現女生嬌柔

紋身的普及化已經漸漸改變了社會對紋身的既定印象，所以現在許多女孩都想在自己的身上做個具又意義價值的標記。



除了獨特、風格夠強烈更是意義非凡，以下「花朵系列」的少女風刺青，讓你能有更多創意，完成一個獨一無二的人生標記。

各種花朵系列刺青～根本就是藝術品👇👇👇

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Dappei結語：

有別於傳統概念的刺青，花朵系列少了逞兇鬥狠和社會階級的感觀，更多是每個花朵代表的意涵、花語甚至是對自己來說更重要的意義，現在也有許多刺青師會利用原有的刺青再加上自己創意，讓原本已退流行的刺青改頭換面變成一個全新的樣子。選對一個正確的刺青師也是很重要的一件事，理念一樣、安全衛生，才是首選唷！



有紋身唔浸得溫泉？原來有方法拆解👇👇👇

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開放僅半小時，預約人數即額滿。「一位身上零刺青的刺青師」，刺青展是快速插隊唯一途徑！

最浪漫的男友非他莫屬！從畫裡看出對女友滿滿的愛，閃到讓人心都跟著融化了

原文：這些刺青爸媽不會生氣，「花朵系列刺青」這些根本是藝術品！超美的！

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