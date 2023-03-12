高級感小眾紋身｜彩色手腕微刺青10選　富藝術感又好看　一眼心動

現在紋身已經很普遍的，很多小朋友就算不能紋身，都會給自己貼幾個紋身貼紙。其實除了常規的超炫酷紋身，很多人都特別喜歡一些小眾的個性紋身。



看起來高級感十足的冷門紋身，除了更顯時尚範兒之外，還可以帶來文藝氣息，使整個人更顯精緻、有氣質。話說回來，這麼多小眾紋身中，你喜歡哪一類呢？

色彩小眾紋身十選，哪一個是你所愛？（點圖放大看看）▼▼▼

【#01-窗外】坑坑窪窪的月亮，今晚也在努力發光呀。

心裏珍藏的那一片月光，是時間長河裏撩人心緒的回憶。把月兒，放在手上，就像你一直在身旁。

【#02-攀緣】無名的日子的感觸，攀緣在我的心上，正像那綠色的苔蘚，攀緣在老樹的周身。

日子一天一天地過，我掰着手指數着、數着……再過一季，你就該回來了。

【#03-月兒】把她的光明遍照在天上，卻留着她的黑斑，給自己。

怕黑嗎？怕的。但為了你，她可以獨自承受黑暗。

【#04-預判】對着一顆會隕落的星星，許了願。

傳說，流星雨是上蒼的精靈。我不貪心，只想許個彩色的願望。精靈，可以幫我實現嗎？

【#05-薰衣草】一些人早退，薰衣草卻準時盛開，這花是時間派。

我循着花香去尋你，只因相信愛情就是浪漫芬芳的存在，在你我心靈深處。

【#06-鯨】浪花，是海上最美的景觀，可它更像是海上的舞蹈家。

我們以為她愛美，是為了讓我們眼裏有她。殊不知，她美，是因為她為自己而活。

【#07-沙漏】凝視，感慨時光流逝。晝夜變幻交替，但是卻無法把你從我心裏流走。

握在手裏的沙留不住，時光不管多甜蜜總會遠走，但我們所走過的每一步，都有跡可循。

【#08-初夏】風把樹梢都吹亂，而我還在梳理，你給的晴天和一些月亮。

給過的太甜美，所以不再輕易心動。記憶是斑駁的，而你是清晰的。

【#09-低血糖】蹲下繫鞋帶，起身得到了一片星空。

和你在一起後，點點滴滴發生的小事，看起來有點尬，但其實都很美好。因為，是你。

【#10-童年】童年的紙飛機，現在終於飛回我手裏。

過去既然回不去，我不再執着。畢竟，我折過的那架紙飛機，它一直沒飛遠。

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這些小眾紋身，彷彿是紋身界的一股清流。這一波分享，你喜歡嗎？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】