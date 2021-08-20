國際影像｜加州「迪克西山火」逾月燒不盡　近70萬畝林木生靈塗炭

美國加州2021年再遇旱災，當時已有警告指持續乾旱容易發生災難性火災；果不其然，加州北部自七月起便火光熊熊，其中以「迪克西山火（Dixie Fire）」最為嚴重。

「迪克西山火」由7月14日起便已有紀錄燃起，至今仍未救熄，8月6日當局已稱此為加州史上規模第二大山火。如今「迪克西山火」未查到成因，只知約70萬英畝的土地已被火噬，在乾燥又多風的天氣下，消防員再努力也只控制到35％的火勢，以及疏散受影響居民。

順帶一提，加州史上最嚴重的山火，頭7名都是在近4年內發生的，印證氣候變化更容易觸發災難。一幕幕色彩變調的悽戚景象，是在濃煙與龜裂的地面交錯中的必然，還是仍能阻止的悲劇？

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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