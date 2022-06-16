國際影像｜美黃石國家公園睽違34年封園　融雪暴雨夾擊成嚴重水患

美國廣泛地區出現極端天氣，西南地區出現熱浪外，主要位於懷俄明州的黃石國家公園（Yellowstone），因著融雪及暴雨天氣夾擊，留入公園範圍的黃石河（Yellowstone River）水位打破了1918年的最高紀錄，導致河水嚴重泛濫，沖毀道路、橋樑及房屋。

因應災情嚴重，黃石國家公園睽違34年後再一次封園，當局關閉公園全部5個出入口，並疏散公園內逾一萬名趁夏季郊遊露營的遊客，以及附近受災城鎮居民。當局估計部分園區可能要到十一月才能重開，同時間有預測指該區或會有新一輪水災發生。這個全球最古老的國家公園災情，已然引起人們關注氣候變化對這類優美自然景點的影響。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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