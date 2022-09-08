圖輯｜肯亞氣候變異湖水漲　鱷口撕碎平靜生活　獨腳離開另覓平安

Winnie Keben原本住在肯亞巴林戈湖邊約半公里的Kampi ya Samaki村，和丈夫一同照顧孩子，過着平靜生活。但最近十年氣候變化，雨水繁多，使巴林戈湖不斷擴張，不但淹沒湖邊房屋，野生動物的活動範圍亦因此改變，鱷魚和河馬時常出現在民居和學校門外。

那天Keben在粟米田工作過後，到湖邊沖洗泥土，突然感到身邊有動靜，一條鱷魚從水裏冒出。「我大聲呼叫，可是隨即被拖進水裏。」她丈夫和鄰居聞聲而至，將已失去意識的Keben從鱷口救回來。但她的左腿被咬得支離破碎，最終要截肢保命，並要變賣雞、羊支付手術費。變得一無所有的Keben，終於搬到鄰近的村莊，靠他人接濟。

「我不打算回去了，但那仍是我稱之為家的地方。」

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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