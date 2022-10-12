泰國托兒所槍擊案．圖輯｜遇害者火葬　棺木化輕煙　家屬淚流不止

熊熊的火焰將兒童尺寸的棺木吞噬，輕煙徐徐升起，飄到黑夜的天空中。上周泰國宗托兒所槍擊案中至少38人死亡，其中24名更是兒童，死者昨晚（11日）分別於三間寺廟進行集體火葬。

烏泰沙旺鎮Wat Rat Samakee temple負責其中19人，包括1名教師及18名2-5歲兒童。兒童在入殮時穿上了醫生、太空人、士兵的服飾，他們長大後的志願，以另一形式圓夢。住持表示寺內原本只有一個火化爐，逐一輪候的話排在後面的家庭難免要漫長等待，「每一次火化，都加深他們痛失親人的意識，傷口愈劃愈深。如果一起進行（火化），出席者間互相安慰，則可減輕痛楚。」寺方在空地用磚築起多座臨時火化爐，讓儀式可一次過進行。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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