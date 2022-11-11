國際影像｜颶風妮科爾掃佛州　沿岸房屋被吹毀風暴再難以常理預期

11月傳統上北半球逐漸進入冬季，氣候變化下，11月在北半球出現具破壞力的風暴，恐怕將不再新鮮。除了香港上周受颱風尼格吹襲外，美國佛羅里達州東岸在11月10日凌晨也被颶風妮科爾蹂躝，雖然風速未及數周前四級颶風伊恩強勁，但仍造成死傷及逾30萬戶停電，45個縣進入緊急狀態。

妮歌爾在邁阿密北岸登陸時，風力也達每小時120公里，帶來的狂風暴雨不只讓市內出現大範圍水浸，沿岸更有房屋及棧道直接在風暴中吹毀。那邊廂2022年聯合國氣候變遷大會（COP27）才在埃及開幕不久，這邊廂又有實例引證氣候變化的禍害，一股秋颱也能造成如此嚴重的破壞，居民無奈之餘更顯淡泊，因為除了受災，他們還能做甚麼呢？

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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