國際影像｜洛杉磯街頭流行更強毒品　癮君子身影承載更多社會問題

美國露宿者問題近年因疫情及通脹影響越見惡化，各地避難所求助人數持續上升，最近更因紐約市長亞當斯宣布會將有精神問題的露宿者強制送院，引起侵犯人權的爭議，再次引起關注。

其實早在今年9月，加州已設立「關懷法庭」，容許法院下令有嚴重精神病或藥癮的露宿者接受治療。這卻治標不治本，真正讓人墮落的問題如經濟、就業，或缺乏關懷，都不在當局的首要考慮。坊間有自願機構嘗試伸出援手，但露宿者數以萬計，官方與民間的資源仍未足以治療全部有需要的人。美國街頭卻流行一種更便宜強力的毒品「芬太尼」，讓露宿宿吸毒的身影及屍體更常出現在洛杉磯。強制治療，真的是讓他們重回正道讓他們離開街頭的最好方法嗎？

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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