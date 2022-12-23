國際影像｜英國巨石陣民眾賀冬至　在日照最短之日待日出迎新希望

「冬大過年」，香港人冬至就是要一家團圓吃一頓豐盛的冬至飯。原來在西方，也有類似的概念。冬至在天文上卻同時是全年日照時間最短的一日，也意味在這天以後，黑暗的時間將會越來越短，帶着希冀的意味迎接未來。故此，在西方世界也有不少地方會慶祝冬至的到來。

在英國西南部的巨石陣（Stonehenge），其地理位置剛好能讓日出的陽光穿過石陣，而冬至亦為英國政府唯二容許人們走進石陣中的其中一天，故此不少人會趁這日出最晚來的清晨到巨石陣看日出。有些人更會特意作古人的裝扮舉辦「祭祠模式」，載歌載舞。遺憾剛過去的冬至天氣欠佳，雲層掩蓋朝霞卻無阻人們的興致，一起期盼寒冬後的新開始。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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