【查理斯加冕．圖輯】查理斯三世執權杖戴王冠　等待半生終加冕

英國國王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮今日（6日）舉行，查理斯三世執權杖戴王冠，他70年王儲身份，都在等候這一時刻。

英國君主體制歷史悠久，君主立憲亦對現代政治體制影響深遠。儘管今次儀式比70年前英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）加冕儀式簡潔，仍顯隆重。

國王查理斯三世與王后卡米拉乘坐鑽禧馬車抵達西敏寺，坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）主持儀式，宣布查理斯三世為英國國王，見證宣誓、為他抹油和戴上聖愛德華王冠（St Edward's Crown）。王后卡米拉亦戴上瑪麗王后（Queen Mary）的舊王冠。二人隨後乘另一輛黃金馬車原路返回白金漢宮。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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