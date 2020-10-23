螞蟻集團｜料下周二招股　銀行券商起哄　滙豐預留逾千億元孖展

市傳螞蟻集團將於下周二（27日）開始招股，料尋求集資至少350億美元，史上最巨。消息仍待官方公布，惟各大銀行及券商已起哄，準備「搶客」！

滙豐︰預留逾1,000億元資金

匯豐表示，將為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶除了可享極廉宜的孖展利率，透過該行投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

中銀香港︰將提供特優融資利率

中銀香港稱，將推出「螞蟻集團」新股認購優惠及融資服務，提供特優融資利率，詳情稍後公佈。客戶可以通過本行不同渠道認購，均可享豁免認購手續費。客戶透過手機銀行使用一站式新股認購及融資申請服務，只需輸入認購股數及手提電話號碼，即可輕鬆完成認購，並可隨時查閱配股結果，方便快捷。

恒生︰App認購新股 豁免手續費

恒生銀行則表示，為配合客戶理財所需，於2020年12月31日前透過「恒生投資快」手機應用程式認購新股，可獲豁免手續費。而客戶透過本行申請指定新股貸款，可享特惠貸款年利率。同時，恒生銀行將為個人客戶預留充裕資金作螞蟻集團新股貸款認購。

耀才︰暫預留350億至400億元孖展額

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，有很多客戶查詢螞蟻集團抽新股安排，該行暫預留350億至400億元孖展額，希望可做到500億，息口視乎下周銀行所提供拆息而定，但保證同業最平，同時可提供20倍槓桿。