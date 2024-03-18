加密牛市中的新趨勢：DePIN 潛力項目一覽

在這輪牛市中你肯定沒少聽過 DePIN 這個詞，就連以太坊創辦人 V 神都在 warpcast 中發文詢問大家「最有可能真正發揮作用的「DePIN」項目有哪些？」

DePIN 是 Decentralized Physical Infrastructure 的縮寫，也就是指那些需要硬件裝置來部署其去中心化網絡的項目們。上上周的 CryptoSnap 介紹的出租 GPU 的項目們廣義上也是 DePIN 的一種，而本周的 CryptoSnap Dr.DODO 將介紹更多 DePIN 的項目來讓大家認識。

DePIN Surf Accelerator

在介紹項目之前先來介紹下由 IoTex 與 Foresight Venture 以及 FutureMoney Group 所聯合創立專為 DePIN 項目設立的加速器計劃，提供 DePIN 項目不管是資金上的幫助或是媒體宣傳上的資源，更重要的是提供創業經驗上的輔導，IoTex 早在上一輪牛市變深耕這塊領域。目前 DePINSurf 第一期項目已截止申請，成功入選的有 Ator Network、inferix GPU、Wayru Network 以及 PowerPod 四個項目，接着下文會個別詳細介紹，而目前第二期的申請正在如火如荼進行中。

Ator Network

介紹 ATOR 之前得先介紹下何謂 TOR，TOR 名字源於「The Onion Router」縮寫，使用者可透過 Tor 接達由全球志願者免費提供，包含 7500 多箇中繼的覆蓋網絡，從而達至隱藏使用者真實地址、避免網絡監控及流量分析的目的。

ATOR 原先創立旨在通過經濟激勵推動更多中繼為 Tor 網絡做貢獻，為 Tor 中繼節點們提供 $ATOR 代幣激勵以提高網絡的中繼節點數量來達到更高的隱私程度，但由於 ATOR 中繼節點數量佔比過高因此被其他 Tor 節點團體們抵制，隨後被決議踢出 Tor 網絡中，因此 ATOR 團隊決議另起爐灶，從 0 開始搭建一條自己的 ATOR 網絡。

總的來說，ATOR 目標是成為一個龐大的去中心化匿名服務生態，讓用戶重新掌控隱私和數據，並透過代幣系統來獎勵中繼節點吸引更多人加入，已達到更高隱私，為了降低中繼節點運營的難度，ATOR 團隊正推出專屬於 ATOR 網絡的硬件中繼，用戶僅須將此硬件插上電源連上網絡便能成為中繼節點的一員。

Source: https://medium.com/@atorprotocol/february-development-review-08676a4fb1c5

inferix GPU

inferix GPU 就如同其名一樣，也是屬於 GPU 算力出租的 DePIN 項目，旨在連接 GPU 計算資源需求者（如開發者、企業）與 GPU 提供者，實現 GPU 算力的高效利用和分配，並通過區塊鏈和 Web3 技術，InferiX 為用戶提供按需使用 GPU 資源的服務，降低了准入門檻和成本。

InferiX 推出了 GPU 功能即服務（FaaS）模式，為 3D 渲染、AI 訓練和推理等計算密集型任務提供加速。使用 InferiX，開發者無需花費大量資金購買昂貴的 GPU 設備，而可以在去中心化的基礎設施上按需獲取所需算力，顯着提高渲染速度並優化複雜項目的實時協作。

目前，InferiX 正在為 Blender 開發插件，未來將支持 SketchUp、3Ds Max 等多種設計軟件和 Unity/Unreal Engine 等遊戲引擎。

Source: https://inferix.io/

Wayru Network

Wayru Network 是一個去中心化的無線網絡，旨在為全球每個人提供負擔得起的可靠網路接入。利用區塊鏈技術，將網路接入的權力從少數大公司手中轉移到普通民眾手中，使任何人都能成為網絡運營商，通過共享 Wi-Fi 連接來構建一個龐大的互聯數據傳輸點網絡。簡單來說，Wayru Network 透過代幣獎勵激勵形式，鼓勵每個人將自己的行動網絡資與分享出去，將無遠佛屆的網路帶給那些此前無法接入的人們，利用群眾的力量打破傳統中心化公司硬件限制，創造了一個公平、有益的環境。

它不僅提供更便宜、更快速的網路接入，還為人們提供參與這個由 $Wayru 代幣驅動的透明網絡的機會。目前 Wayru 手機端應用已開放下載使用，但尚未開啟代幣激勵，而未來除了開啟激勵之外，還會與政府與企業的 Wi-Fi 熱點進行合作，已達到更大的網絡覆蓋面積。

Source: https://twitter.com/wayrunetwork

PowerPod

PowerPod 則是看準了未來電車市場的擴展下，充電設備網絡越發重要，因起致力於建設去中心化的電動汽車充電網絡，通過將區塊鏈技術與電動汽車充電相結合，重新定義了充電體驗。

通過社區所有權和激勵機制，PowerPod 正在各地部署方便高效的充電站，填補充電空白，緩解電動汽車用戶的里程焦慮。用戶不僅可以便捷地為自己的電動汽車充電，還可以將自己的充電站分享給其他人，在車輛閒置時獲得額外收入。

PowerPod 未來將會推出自己的硬件裝置，讓所有擁有電車充電站的使用者能夠加裝其設備並連接到 PowerPod 網絡來賺取代幣激勵，而電車駕駛則可以下載 PowerPod 手機端 App 來觀看網絡中所有充電站的狀態，從而更省時的判斷何處的充電站能提供服務。

在 2024 年 1 月初，PowerPod 也宣佈了其完成了 1M 的種子輪融資，由 Waterdrip Capital 領投，Iotex 參投。

Source: https://www.powerpod.pro/

筆者觀點

DePIN 項目與 DeFi 項目極為不同，往往比起代幣模式更重視如何擴大用戶，與線下生活的場景更直接相關，藉助 Web3 項目有代幣激勵的優勢，吸引來更多用戶，但第一難題是如何在非幣圈社群中宣傳，沒有花費一大筆啟動廣告資金是無法讓大家認識的，第二個難題是如何能在代幣補貼與項目永續性發展找到平衡點是非常重要的一件事。從書面文字上來看 DePIN 項目不管是敘事或是市場發展潛力都十分巨大，但是在如何實踐這一塊，目前稱得上成功破圈讓普通群眾無縫的來使用 Web3 應用的項目幾乎是沒有，更何況是來做節點作為數據供應商。話雖如此但這個賽道潛力仍然十分巨大，如同上一輪牛市出現 Axie 破圈帶領 Crypto Game 鏈遊項目突破估值天花板，這一輪牛市哪個項目能破圈帶領 DePIN 整個賽道突破是非常值得追蹤關注的！

本文獲得《加密牛市中的新趨勢：DePIN 潛力項目一覽》授權轉載，作者：dt