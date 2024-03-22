AI革新下的數碼市場與搜索引擎演進｜蘇仲成

隨著人工智能（AI）技術的迅猛發展，其在數碼市場，尤其是搜索引擎領域所帶來的影響，正在徹底改寫我們搜尋和接收資訊的方式。本文旨在深入探討AI技術如何重新定義搜索引擎，並預測其對數碼市場未來的影響。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

1. 新型搜索方式的興起

過去，搜索引擎的運作主要依賴於關鍵詞匹配，這種方法在處理簡單查詢時效率頗高，但對於複雜或含糊的查詢則常常力不從心。AI的發展，特別是自然語言處理（NLP）技術的進步，使得搜索引擎能夠深入理解查詢的語境和用戶的意圖。這意味著，當用戶輸入一大段描述性的文字時，AI驅動的搜索引擎能夠分析整體語句，捕捉其背後的需求，從而返回更為精準和相關的結果 。

這種以“意圖”為導向的搜索方式，相較於傳統的基於“關鍵詞”的搜尋，不僅提高了搜索的準確性，同時也為用戶提供了更為個性化的搜尋體驗。例如，AI能夠識別用戶查詢中的情感色彩，並以此為基礎提供相關內容，這一點在旅遊、餐飲等領域尤為突出。

2. 情感驅動的搜尋和互動

隨著生成式AI技術（如GPT系列）的興起，AI不僅能理解文字的直接含義，還能捕捉到其中的情感和隱含信息。這一能力使得搜索引擎能夠基於用戶的情感需求提供服務，從而達到一種新的交互水平。例如，在搜尋一個產品時，用戶不再僅僅依賴於冷冰冰的關鍵詞，而是可以通過敘述自己的情感和偏好來尋找匹配的產品或服務。

這種基於情感的搜尋和互動方式，不僅改善了用戶體驗，也為市場營銷人員提供了新的策略，使他們能夠更準確地定位目標客戶群，並根據其情感需求定制廣告和推廣策略。

3. 搜索引擎廣告的革新

AI技術的應用將使得搜索引擎營銷（SEM）變得更加智能和精準。通過深度學習和數據分析，AI不僅能夠幫助廣告主識別最具潛力的目標受眾，還能夠預測其行為模式，從而制定出更有效的廣告投放策略。這意味著廣告不僅能夠根據用戶的搜索歷史和行為習慣進行個性化展示，而且還能夠預測用戶的未來需求，提前將相關廣告呈現給潛在客戶。

此外，AI技術的進步也使得搜索引擎能夠提供更加動態和互動性強的廣告形式。例如，利用AI進行內容生成的技術可以自動創建適合用戶偏好的廣告文案和圖像，甚至根據用戶互動實時調整廣告內容，從而大幅提高廣告的吸引力和轉化率。

4. 數據隱私與倫理考量

隨著AI在搜索引擎中的應用日益深入，數據隱私和AI倫理的問題也日益凸顯。AI系統通過分析大量用戶數據來提供個性化的搜索結果和廣告，這無疑對用戶隱私提出了挑戰。因此，開發和部署這些系統的公司需要嚴格遵守數據保護法律和規範，並確保透明性和用戶控制權的平衡。

此外，AI的決策過程往往被認為是一個“黑盒”，這對於確保決策的公正性和可解釋性構成挑戰。因此，提高AI系統的透明度和解釋能力，以及開發符合倫理的AI系統，將是未來技術發展的重要方向。

結論

AI技術將繼續深刻影響數碼市場和搜索引擎領域，從根本上改變我們搜尋和接收資訊的方式。通過更加精準和個性化的搜索結果、情感驅動的互動，以及智能化的搜索引擎廣告，AI技術不僅將提供更加豐富和高效的用戶體驗，同時也為企業提供了前所未有的市場營銷機會。然而，隨著這些技術的發展，我們也必須關注相關的隱私和倫理問題，確保技術的健康發展和社會的可持續進步。

