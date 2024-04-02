為什麼 Blob 空間未被高效使用的 Rollup 陷入了發展困境？

如何理解@VitalikButerin 新文對以太坊的擴容思考？有人說 Vitalik 給 Blob 銘文喊單，離大譜。

那麼 Blob 數據包如何工作？坎昆升級後 Blob 空間為啥得不到高效利用？DAS 數據可用性採樣是為分片做準備？

在我看來，坎昆升級後性能夠用了，Vitalik 是對 Rollup 發展憂心忡忡。Why？接下來，我來談談我的理解：

1）之前多次解釋過，Blob 是和 EVM calldata 脱鈎的一個直接可被共識層調取的臨時數據包，直接好處是，EVM 在執行交易時可以不訪問 Blob 數據，因此產生不了較高的執行層計算費用。

目前平衡一系列因素，1 個 Blob 大小為 128k，一筆 Batch 給主網的交易最多攜帶兩個 Blob，理想情況下，一個主網區塊最終目標是承載 16MB 大約 128 個 Blob 數據包。

因此 Rollup 項目方要儘可能平衡 Blob 區塊數量、TPS 交易容量、Blob 主網節點存儲成本等因素，目標以最優性價比使用 Blob 空間。

以 @Optimism 為例，目前一天大約 50 萬筆交易，平均每 2 分鐘 Batch 一次交易到主網，一次攜帶 1 個 Blob 數據包。為啥帶 1 個，因為 TPS 就這麼多用不到，當然也可以攜帶兩個，那每個 Blob 的容量都不會滿，卻額外增加了存儲費用，沒必要。

當隨着 Rollup 鏈下交易量的提升，比如每天要處理 5000 萬筆交易怎麼辦呢？1、Compress 壓縮每筆 Batch 的交易量，儘可能讓 Blob 空間內容量大量的交易；2、增加 Blob 數量；3、縮短 Batch 交易的頻次；

2）由於主網區塊承載數據量受 Gas Limit 以及存儲成本的影響，1 個區塊 128 個 Blob 是理想狀態，目前用不到那麼多，Optimism 每 2 分鐘才用 1 個，留給 layer2 項目方提升 TPS，擴大市場用戶量和生態繁榮度的空間還有很大很大。

因此，坎昆升級後一段時間內，Rollup 在使用 Blob 的數量、頻次以及 Blob 空間競價使用等方面並不「卷」。

之所以 Vitalik 提 Blobscription 銘文是因為，這類打銘文能短暫增加交易量導致 Blob 使用需求增加，因此會擴大體積，用銘文做例子可以更深刻理解 Blob 的工作機制，Vitalik 真正想表達的內容和銘文並沒有太大關係。

因為理論情況下，若有 layer2 項目方高頻次且高容量向主網 Batch 交易，且每次把 Blob 區塊拉滿，只要它願意承擔高額的偽造交易 Batch 成本就會影響其他 layer2 對 Blob 的正常使用，但目前情況下，就像有人買算力對 BTC 進行 51% 硬分叉攻擊一樣，理論上可行，但實際缺乏利益動機。

因此二層使用 Gas 費用會在「較低」區間穩定很長一段時間，這會給 layer2 市場長時間的「增兵屯糧」黃金髮展窗口。

3）那麼，假使有一天 layer2 市場繁榮到一定程度，每天 Batch 到主網的交易成巨量，目前 Blob 數據包不夠用怎麼辦？以太坊早已給出了解決方案：採用數據可用性抽樣技術（DAS）：

簡單理解，就是把原先需要一個節點存儲的數據可以同時分佈在多個節點內，比如，每個節點存儲全部 Blob 數據的 1/8，8 個節點組成一個小組來滿足 DA 能力，相當於把目前的 Blob 存儲容量又擴大了 8 倍。這其實也是未來 Sharding 分片階段要做的事情。

但目前 Vitalik 多次來重申這個，饒有韻味，似乎在告誡廣大 layer2 項目方：不要總抱怨以太坊 DA 能力貴，以你們現在 TPS 容量都沒把 Blob 數據包的能力開發到極致，趕緊加大火力搞生態，擴大用戶和交易量吧，別總想着 DA 出逃搞一鍵發鏈的花活。

後邊，Vitalik 又補充了一句，認為目前核心 rollup 中，只有 Arbitum 達到了 stage 1，雖然 @DeGateDex 、Fuel 等達到了 Stage2，但他們還沒有被更廣泛群體熟悉。Stage2 是 Rollup 安全性的最終目標，極少數 Rollup 達到了 Stage 1 ，而大部分 rollup 都在 Stage 0 階段，可見 Rollup 行業的發展着實讓 Vitalik 憂心忡忡啊。

4）其實，單純就擴容瓶頸問題而言，Rollup layer2 方案可提升性能的空間還很大。

1、通過數據壓縮更高效地使用 Blob 空間，OP-Rollup 目前有專門的 compressor 組件來進行此工作，ZK-Rollup 本身鏈下壓縮 SNARK/STARK 證明向主網 submit 就是在「壓縮」；

2、儘可能降低 layer2 對主網的依賴，在特殊情況下才使用樂觀證明技術來保障 L2 安全，比如，Plasma 大部分數據都在鏈上，但是在存提款場景都是主網發生，因此主網可以承諾其安全性。

這意味着，layer2 應該只考慮把存提款這類重要操作才和主網強關聯，這樣即減輕了主網負擔，又增強了 L2 自身性能，之前提到的 Sequencer 並行處理能力，在鏈下篩選、分類預處理大量的交易，以及 @MetisL2 推行的混合 Rollup，正常交易走 OP-Rollup，特殊提款請求走 ZK Route 等等都有類似的考慮。

以上

應該講，Vitalik 這篇思考以太坊未來擴容方案文章，非常有啟發意義。尤其是對 layer2 發展現狀的不滿，對 Blob 性能空間的樂觀肯定，以及對未來分片技術的展望，甚至還苦口婆心指出了一些 layer2 值得優化的方向等等。

其實，現在唯一的不確定留給 layer2 自己了，該如何加速發展呢？

本文獲得《為什麼 Blob 空間未被高效使用的 Rollup 陷入了發展困境？》授權轉載，作者：Haotian