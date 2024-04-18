美國參議員提出新穩定幣法案，擬禁止算法穩定幣

Techub News 消息，據 CoinDesk 報道，美國參議員 Cynthia Lummis 和 Kirsten Gillibrand 周三提出了一項新的穩定幣法案，旨在定義穩定幣如何在美國運作。

根據法案，支付型穩定幣發行商將有儲備和運營要求，包括需要建立專門發行穩定幣的子公司。該法案還要求穩定幣發行商以美元支持的代幣進行交易。根據該法案的定義，支付型穩定幣是指任何「用作或設計用作支付或結算手段」的與美元掛鈎的數字資產。發行者將「有義務」兑換成美元，而資產本身並不是一種證券。發行者必須是在聯邦儲備委員會註冊的非存款信託公司，或者是「被授權為國家支付穩定幣發行者」的存款機構。州和聯邦監管機構將負責監督這些實體。穩定幣發行商還必須確保其代幣完全由儲備資產支持，並向公眾披露這些資產細節。根據該法案，發行商還需要一個非存款信託機構作為託管人，該信託機構將被要求使用一個存款機構作為次級託管人。

此外，該法案計劃禁止算法穩定幣。Gillibrand 在一份聲明中表示，「該法案通過規定一對一的儲備金、禁止算法穩定幣以及要求穩定幣發行商遵守美國反洗錢和制裁規則來保護消費者。」

該法案為非存款信託機構發行支付型穩定幣設定了 100 億美元的限額。法案文本稱，一旦發行人超過該限額，就必須是「已被授權為國家支付穩定幣發行人的存款機構」。目前，美國最大的穩定幣發行商 Circle 並不是存管信託機構。第二大穩定幣發行商 Paxos 擁有紐約金融服務部頒發的有限目的信託許可證，但其市值遠低於 100 億美元的上限。