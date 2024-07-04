Web3 要聞 ｜SEC 指控加密貨幣友好銀行 Silvergate 涉嫌證券欺詐

1.SEC 指控加密貨幣友好銀行 Silvergate 涉嫌證券欺詐

據路透社報道， SEC 以涉嫌證券欺詐為由在聯邦法院起訴加密貨幣友好銀行 Silvergate。

2.Silvergate 母公司同意支付 6300 萬美元與 SEC 等監管機構達成和解

據 CoinDesk 報道，加密友好銀行 Silvergate Bank 母公司 Silvergate Capital Corp. 已同意支付 6300 萬美元，與美 SEC、美聯儲和加州金融保護和創新部（DFPI）達成和解。監管機構指控其未能維持適當的反洗錢計劃，並對該計劃的有效性做出了誤導性披露。

Silvergate 被美聯儲處以 4300 萬美元罰款、加州監管機構 2000 萬美元罰款，後者還指出該銀行在跟蹤內部交易方面存在缺陷。SEC 也對其處以 5000 萬美元罰款，但預計不會增加罰款總額。

SEC 表示，Silvergate 所欠的任何罰款都可能由其向銀行監管機構支付的金額抵消，和解協議還需經法院批准。SEC 還指控了 Silvergate 的前高管。前首席執行官 Alan Lane 和前首席運營官 Kathleen Fraher 同意和解，而前首席財務官 Antonio Martino 否認相關指控。

3.Paxos 獲新加坡金管局批准發行穩定幣

據 The Block 報道，穩定幣發行商 Paxos 已獲得新加坡金融管理局 (MAS) 的全面批准，其新加坡實體 Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. 可作為主要支付機構提供數字支付代幣服務。

Paxos 將能夠根據 MAS 即將推出的穩定幣框架發行穩定幣。 與此同時，星展銀行將成為 Paxos 的現金管理和穩定幣儲備託管的合作伙伴。

截至目前，共有 19 家加密公司獲得了新加坡主要支付機構（MPI）牌照，包括 Paxos、Blockchain.com、 Circle 和 Coinbase。

4.Circle 已獲得法國電子貨幣牌照，允許在歐盟發行穩定幣

據 CoinDesk 報道，穩定幣發行商 Circle 已獲得法國監管機構頒發的電子貨幣機構（EMI）牌照，允許其在歐盟內發行 EURC 和 USDC，以符合 MiCA（歐盟市場加密資產法規）的要求。Circle 因此成為全球第一家遵守 MiCA 的穩定幣發行商。

5.貝萊德將以 25.5 億英鎊收購私募市場數據提供商 Preqin

據彭博社報道，貝萊德將以 25.5 億英鎊（約合 32 億美元）現金收購私人資本數據庫提供商 Preqin。收購增強了貝萊德在快速增長的私人資產市場上監管風險和分析數據的能力，並擴展其 Aladdin 技術系統。

該交易預計將在今年年底前完成，但需獲得監管部門和其他必要的批准。

6.美國司法部法警局選擇 Coinbase Prime 為其提供數字資產託管等服務

Coinbase 發佈公告，美國司法部下屬財產沒收責任機構美國司法部法警局（USMS）經過全面的流程，選擇 Coinbase Prime 為其「一類」（大型資產）數字資產提供託管和高級交易服務。這些資產由 USMS 集中管理，支持聯邦執法。

7.渣打銀行子公司 Zodia Custody 與數字資產風控公司 Metrika 合作提升數字資產風險管理水平

渣打銀行子公司、加密貨幣託管機構 Zodia Custody 已與數字資產風險管理平台 Metrika 達成合作，Metrika 的平台可自動化風險評估和合規流程，簡化運營並允許團隊專注於戰略優先事項。

8.HashKey 啓動 HSK 社區空投，擬通過 Telegram 小遊戲分發代幣

據 The Block 報道，HashKey Group 今天正式為其平台幣 HSK 啓動社區空投，該代幣計劃於今年第三季度上線。

HashKey Group 在一份聲明中表示，用户現在可以通過登錄一個名為「DejenDog」 的 Telegram bot 並完成指定任務來申領 HSK。用户還可以在 Telegram 上玩 tap-to-earn 小遊戲 DejenDog，以賺取額外的積分來兑換代幣。HashKey 計劃在 HSK 上線前分發 1000 萬枚代幣。

9.新加坡根據新法規更新將加密貨幣交易所的風險係數從中低提高至中高

據 Cointelegraph 報道，根據新加坡金融管理局（MAS）對恐怖主義融資法的更新，該國將加密貨幣交易平台的風險級別從中低提高至中高。 此更新旨在防止恐怖組織和團體利用新加坡作為國際金融、商業和交通樞紐的經濟開放性來實施恐怖主義目的。根據最新更新，被稱為數字支付代幣（DPT）服務提供商的加密貨幣交易平台的風險等級已從中低提升至中高，跨境在線支付仍處於高風險狀態，因為它們被確定為恐怖主義融資活動的潛在新渠道。

10.Worldcoin 任命前谷歌、X 和蘋果高管加強隱私與安全

據 Coindesk 報道，Worldcoin 項目開發公司 Tools for Humanity （TFH）聘請四位高管，以推進其確保更公正經濟體系的使命。前 X（原推特）隱私官 Damien Kieran 將擔任首席隱私官；前谷歌高管 Adrian Ludwig 和 Ajay Patel 分別擔任首席信息安全官和 World ID 負責人；前蘋果高管 Rich Heley 則出任首席設備官，負責 Worldcoin 的虹膜掃描設備。此舉旨在加強 Worldcoin 在隱私、安全和身份管理方面的能力，確保項目在全球範圍內的合規性和透明度。

11.Tether 與 BTguru 簽署 MoU，推動土耳其數字資產教育

Tether 與專門從事虛擬和加密資產的領先技術和戰略公司 BTguru 簽署了一份 MoU ，以評估土耳其的數字資產教育計劃。

這是 Tether 對 Tether EDU 的更廣闊願景的一部分，該願景旨在創造一個教育不受限制、人人都能在任何地方接受的世界。通過支持打破教育障礙的舉措，Tether 在新興市場和其他地區提供機會，旨在幫助個人為數字時代的挑戰和機遇做好準備。這一努力超越了傳統的學習方式，旨在為終身成功奠定基礎。

與 BTguru 簽署的 MoU 旨在評估綜合計劃的制定情況，向私人和公共利益相關者介紹區塊鏈和點對點技術的好處，並利用 BTguru 的聯繫促進與土耳其金融機構的討論。此外，雙方將探索銀行在現實世界中的資產代幣化用例，並評估使用 Btguru Core 的區域支付網絡場景。

12.Robinhood 向夏威夷、波多黎各等地區開放加密貨幣交易

Robinhood 發推表示，平台的加密貨幣交易現已在夏威夷、波多黎各和美屬維爾京羣島開放。

13.Circle：未合規穩定幣將短期內從歐盟市場消失

據 The Block 報道，Circle 表示，不符合 MiCA 監管要求的穩定幣將在短期至中期內從歐盟市場消失。隨着 MiCA 監管的實施，多個交易平台如幣安、Bitstamp 等已宣佈逐步下架不合規代幣。Circle 認為，MiCA 將促進歐元和美元計價穩定幣的增長和競爭，並提供強有力的市場濫用和內幕交易保護。Circle 強調，美國和英國應借鑑歐盟經驗，儘快制定穩定幣監管政策，以保持全球競爭力。