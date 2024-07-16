Web3 要聞 ｜本週提供在港實施穩定幣發行人監管制度立法建議結果

1. 知情人士：韓國遊戲公司 Wemade 將出售其區塊鏈子公司 Lightscale 的部分股份

據 Chosun biz 援引知情人士報道，韓國遊戲公司 Wemade 將出售其區塊鏈子公司 Lightscale 部分股份，目前正與幾家風險投資公司進行談判。知情人士稱，Wemade 將放棄其大股東地位，但不會出售其投資於 Lightscale 的全部股份。

2. 知情人士：香港財經事務及庫務局、香港金融管理局將於本週內提供在港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議結果

知情人士透露，香港財經事務及庫務局、香港金融管理局將於本週內提供在港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議結果。

香港財經事務及庫務局、香港金融管理局於去年 12 月發佈「在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議」諮詢文件，旨在制定適當防範措施應對法幣穩定幣對貨幣與金融穩定構成的潛在風險，為法幣穩定幣用户提供足夠保障等。擬議引入的新法例包括對法幣穩定幣進行定義；要求所有在港發行法幣穩定幣的發行人獲取金融管理專員發出的牌照並建議實行過渡安排，讓合格的現有法幣穩定幣發行人有序過渡至新監管制度等。

3. ZachXBT：DMM Bitcoin 黑客事件或與 Lazarus Group 有關

鏈上偵探 ZachXBT 發推表示，日本加密貨幣交易所 DMM Bitcoin 此前 5 月被盜價值超 3 億美元的比特幣中，目前已有價值超 3500 萬美元的比特幣通過匯旺擔保（Huione Guarantee）完成洗錢。根據洗錢技術和鏈下指標的相似性，此次黑客攻擊事件疑似 Lazarus Group 所為。

黑客首先通過混幣器對盜取的比特幣進行混幣操作，然後通過 THORChain、Threshold、Avalanche 將比特幣跨鏈至以太坊或 Avalanche，隨後兑換成 USDT 並通過 SWFT 跨鏈至 Tron，最後將 USDT 轉入匯旺。

4. 人工智能公司 Skild AI 以 15 億美元估值完成 3 億美元 A 輪融資，Lightspeed 等領投

人工智能公司 Skild AI 宣佈以 15 億美元估值完成 3 億美元 A 輪融資，Lightspeed Venture Partners、Coatue、軟銀集團和 Jeff Bezos 旗下 Bezos Expeditions 領投，參投方包括 Felicis Ventures、紅杉、Menlo Ventures、General Catalyst、CRV、亞馬遜、SV Angel 和卡內基梅隆大學。所籌資金將用於擴大公司的模型和訓練數據集，以便未來對其技術進行商業部署，此外還將用於招聘人工智能、機器人、工程、運營和安全領域的人才。

5. 知情人士：韓國或將推遲加密貨幣徵税至 2028 年 1 月實施

據韓國《經濟日報》援引知情人士報道，韓國政府和執政黨正考慮推遲將加密貨幣投資利潤税納入明年的税收修訂提案。若該提案獲得通過，對加密貨幣投資收益徵税將從 2025 年 1 月推遲至 2028 年 1 月實施。韓國政府將在本月晚些時候公佈明年的修訂税法時確認其立場。

6. 美國電信公司 AT&T 向黑客支付價值 40 萬美元的比特幣以要求其刪除被竊取的敏感數據

據彭博社報道，一名聲稱竊取了美國電信公司 AT&T 的敏感通話和短信記錄的黑客表示，該公司向其支付了價值約 40 萬美元比特幣以刪除這些數據。

對該黑客提供的比特幣錢包地址的分析顯示，5 月中旬的一筆交易與勒索付款相符。一位熟悉勒索軟件談判的人士證實了 AT&T 向黑客付款一事，但是否利用中介向黑客付款尚不清楚。AT&T 發言人拒絕就該公司是否支付贖金髮表評論。

7. 俄羅斯財政部提議允許該國主要持牌交易所提供數字貨幣交易服務

據 Bitcoin.com 報道，俄羅斯財政部提議，允許莫斯科交易平台（Moscow Exchange）和聖彼得堡交易所（St.Petersburg Exchange）等 7 家持牌交易所為選定合格投資者提供數字貨幣交易服務。國家杜馬金融市場委員會主席 Anatoly Aksakov 認為，俄羅斯最大的交易所已準備好處理加密貨幣交易。

8. 法官批准 Tornado Cash 聯創 Roman Storm 提出的延期審判請求

據 The Block 報道，在曼哈頓下城最近舉行的一次聽證會上，法官 Katherine Polk Failla 批准 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 提出的延期審判請求，原定於 9 月 23 日的審判將推遲至 12 月 2 日。

根據法庭文件，Storm 的辯護律師要求推遲審判的原因是案件的複雜性及需要準備的證據量過大。Storm 的律師寫道：「由於本案涉及複雜而新穎的法律和事實問題，因此需要更多的時間。」此外，「政府在本案中還提供了大量的證據（數百萬頁的文件，其中許多是俄文，需要翻譯），辯方仍在對這些文件進行分析，並與 Storm 進行協商。」

9.CoinShares：上週數字資產投資產品流入 14.4 億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品資金流入達 14.4 億美元，使年初至今流入額達到創紀錄的 178 億美元，遠超 2021 年 106 億美元的流入量。

比特幣創下了有記錄以來第五大周流入額，達 13.5 億美元，而做空比特幣則創下了 4 月份以來最大周流出額，達 860 萬美元。以太坊上週流入 7200 萬美元，可能是因為預期現貨 ETF 即將在美國獲得批准。

上週數字資產投資產品吸引了 14.4 億美元的資金流入，使得今年截至目前的資金流入總額達到創紀錄的 178 億美元，遠超過 2021 年的 106 億美元。儘管如此，交易量仍然相對低，上週僅為 89 億美元，而今年的 7 日均值為 210 億美元。

從地區來看，美國本週以 13 億美元的資金流入領先，其他國家也表現出積極的情緒，其中最值得注意的是瑞士，今年的資金流入創下了記錄，同時香港和加拿大分別吸引了 5800 萬美元、5500 萬美元和 2400 萬美元的資金流入。

比特幣上週吸引了 13.5 億美元的資金流入，創下有記錄以來第五高的周流入量。與此同時，做空比特幣的交易出現了自四月以來最大的周流出，達到 860 萬美元。分析人士認為，德國政府出售比特幣和美國消費者價格指數低於預期導致的市場情緒轉向，促使投資者增加頭寸。

多種山寨幣出現資金流入，其中最引人注目的是以太坊，上週流入 7200 萬美元，是 3 月份以來最大的流入量，可能是因為現貨 ETF 即將在美國獲得批准。

10.香港監管機構將 7 家不受監管的加密交易所列為違規交易所

香港證券及期貨事務監察委員會將 7 家不受監管的加密交易所列為違規交易所，包括 Taurusemex、Yomaex、

Bitones.org

、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。

11.Chainalysis 前高級分析師 Philip Gradwell 加入 Tether 擔任經濟學主管

據 The Block 報道，Tether 任命 Chainalysis 前高級分析師為經濟學主管。 Gradwell 將負責量化 Tether 經濟並與監管機構和利益相關者溝通。 Tether CEO Paolo Ardoino 表示，Gradwell 的專業知識將有助於進一步理解 Tether 在支持美元方面的重要角色。Gradwell 計劃將數字資產的討論轉向其在實際經濟中的應用。

12.Alchemy Pay 將更新加密貨幣支付業務，支持用户連接幣安、Coinbase 等 11 家交易所賬户

Alchemy Pay 表示將更新加密貨幣支付業務，支持用户連接他們的交易所和經紀賬户（如 Coinbase、Kraken 和 Robinhood），使用户能使用加密貨幣支付訂單。

Alchemy Pay 目前已支持 11 家交易所，包括 Kraken、KuCoin、Paxos、OKX、Bybit、Coinbase、Coinbase Prime、Robinhood、幣安、BinanceUS、Huobi。