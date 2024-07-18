EthCC 2024 參會體驗盤點：槽點與趣事並存

7 月 8 日至 7 月 11 日，第七屆 EthCC 在比利時布魯塞爾舉行。作為一年一度的以太坊技術和社區盛會，此次會議共邀請了 350 名演講者，並設置了 500 多場周邊活動。然而，行業內除了對 Vitalik 演講內容，特別是其關於「以太坊網絡應以更自動化的方式應對 51% 攻擊」的思考，以及以太坊 10 週年三位核心創始人，即 Vitalik Buterin、Joseph Lubin 和 Gavin Wood 的「世紀同框」的報道外，其他討論並不多。筆者在瀏覽推特上關於 EthCC 的帖子時發現，除了項目方們對此次活動的回顧，KOL 們曬出的各種合照外，還夾雜着不少槽點和趣事。

槽點滿滿

首先是眾多參會者對此次會議舉辦地布魯塞爾的不滿。與以往不同，因巴黎需舉辦奧運會的緣故，此次 EthCC 選擇在鄰國比利時首都布魯塞爾舉辦。然而，不少與會者參會結束後的感受是「布魯塞爾很好，但下次不來了」。

有參會者反應，非歐盟居民在布魯塞爾機場過海關時需要排隊 3-4 個小時，體驗感極差（當然這好像怪不了 EthCC 的舉辦方）。此外，會場安保問題也成了這屆 EthCC 的一大詬病。多位參會者稱在會場附近遭遇搶劫，且「很多暴徒都以加密貨幣人士為目標。@0xmarcello回憶道，自己在不到一週的時間裏，不僅被車撞了，手機也摔了，而且在去蘋果店裏買新手機時，遇到了不少「同病相憐」的參會者，可謂是「實慘」。而硬件錢包OneKey也是藉此發揮，列出了「加密從業者出行防盜指南」（運營人員得加雞腿了？）。雖然舉辦方在事發後加強了安保措施，也建議參會者不要在公共場合露出會議 logo，但這種糟糕的體驗印象或許很難從參會者心中抹除。

此外，本屆 EthCC 的議程設置也遭到了不少吐槽，有人反饋主會場人煙稀少，也有人反映周邊活動遇冷，總之不同活動的現場情況差異巨大。與 Vitalik 發表主題演講時，現場爆滿的情況不同，不少周邊活動可能並沒有那麼多聽眾。Solana 客户端 Agave 開發商 Anza 團隊成員@rexstjohn曬出了自己在參與有關 Aptos 周邊活動時的現場照片。很明顯，聽眾屈指可數。而這也不禁讓人疑惑，500 多場周邊活動的設置是必要的嗎？或者只是為了彰顯活動的「盛大」？

而就會議主題而言，@cryptobuilder_用下面這幅圖概況了本屆 EthCC 討論的重點，包括零知識（zk）、多方計算（MPC）、全同態加密（FHE）、人工智能（AI）和可信執行環境（TEE）等。

作為技術盛會，EthCC 討論這些似乎並無槽點，但 Blockworks 聯合創始人 Mike Ippolito 卻評價表示，「去年，我滿懷熱忱地結束了 EthCC 之旅，但今年我很難找出活動的共同主題。周邊活動數量過多導致整場活動十分割裂。最糟糕的是，沒有應用」。DeSci 資助平台 Molecule 團隊成員及前 Bancor 增長負責人Nate Hindman也評價道，其在此次會議期間最常聽到的評價就是「無聊」。Unstoppable Domains 首席運營官 Sandy Carter 在福布斯撰文指出，「會議深入探討了協議優化、智能合約安全和擴展解決方案等複雜的主題，為有技術背景的人提供了深刻的見解。但是，針對沒有技術背景的商業領袖、政策制定者和區塊鏈領域新手的內容明顯不足。」有趣的是，@cryptobuilder_分享的一個故事側面印證了此次會議「多技術，少應用」的問題。據其描述，在 Vitalik 與 zkSync 創始人 Alex Gluchkowski 等人就隱私主題展開小組討論時，坐在觀眾席正中間的一位參會者直接塗起了指甲。

對於活動主題，dydx 創始人Antonio Juliano從行業角度發表了自己的看法。Antonio 表示，「在過去的一年裏，有關加密貨幣的討論一直處於重複之中」，「我熱愛我的職業，因為我總能感受到行業共同打造新奇、有抱負、有意義的東西的能量。但現在，我感受不到了。我不再關心新的基礎設施、風險投資或第 10001 個 DEX。」Antonio 指出，我們需要思考的問題是，「我們正在構建的東西，有哪些是現實世界中人們真正關心的？是能改變世界的？」

與 Antonio 類似，Crypto.com 的Tommy在與參會的項目方、VC 和做市商進行 1 對 1 交流後，也從大方向上發表了自己對當前行業狀況的反思。

據 Tommy 描述，與會的許多風險投資人表示，他們對消費類 dApps 很感興趣，但縱觀最近的融資公告，不難發現融資市場仍以基礎設施交易為主。此外，據 Tommy 瞭解，VC 對投資高 FDV 的早期項目的興趣正在縮減，很多 VC 支持的項目的 FDV 已低於上一輪私募融資時的水平。另外，由於山寨幣的整體表現不佳，許多基金手中已經沒有「子彈」了。

在與參會的項目方進行交流後，Tommy 指出了當前行業「新瓶裝舊酒」的問題。就如上一輪證券化代幣項目轉變為目前的 RWA 敍事一樣，許多項目為自己加上了「鏈抽象」的標籤，而大多數 DePIN 項目也在品牌戰略中加入了「AI」元素，以吸引風險投資人的眼球。

在 Tommy 看來，重新包裝並沒有錯，但要找到能讓市場買賬的敍事並不容易。市場等待的是下一個新的敍事，而不是從舊敍事中重新包裝出來的敍事。此外，並非所有敍事都是「可投資的」。對於 VC 來説，如果不分析垂直領域（產品），而只是一味地追逐敍事，就可能投資於錯誤垂直領域中最熱門的敍事。

此外，在與參會的做市商進行交談後，Tommy 發現，做市商之間的競爭已越來越激烈。一些做市商為了贏得交易競相降價。而隨着項目方對不同做市商的瞭解加深，做市商在談判中的透明度優勢也在消失。

不乏趣事

當然了，除了各種槽點，本屆 EthCC 還是有不少趣事發生，比如 Berachain 的 Cami 與 David Phelps 舉辦的「鏈上婚禮」，羨煞了旁人。

類似的，@amelia_guertin 在 EthCC 期間操辦了一場名為「Crypto Soulmates」的社交實驗。Amelia Guertin 表示，「很多加密從業者沉浸在自己的小圈子裏，無法結識新朋友或建立更深層次的聯繫。」為此，她設想通過收集本屆 EthCC 參會者的興趣、價值觀、個性特徵以及錢包地址（瞭解鏈上行為）來為加密社區的人們「牽線搭橋」。Amelia Guertin 稱，實驗最初設定的目標是 30 人，但有 150 人填寫了問卷，最終有 120 人實際參加了活動。從參與者的反饋來看，此次活動反響良好。

此外，「舊友重逢」作為大會中常有的樂事，在本屆 EthCC 中也有顯現。前以太坊基金會開發人員，現 Polygon VPHudson Jameson在布魯塞爾之行中就偶遇了 4 位舊友。起初 Jameson 以為對方可能只是推特上的普通粉絲，或者通過以太坊基金會或 Polygon Labs 認識了他，但交流後發現，雙方是因西漢姆聯足球俱樂部的一場足球賽相識的。Jameson 評價道：「我不知道這意味着什麼，但這是此行中第三件最令人驚訝的事情，也是我最喜歡的故事。」

的確，如不少參會者所反映的，本屆 EthCC 確有不少槽點，但若考慮到組織一場會議所需的人力物力，或許也算不上什麼。像 Jameson 那樣，合理安排行程，不參加太多派對，選擇與老友相聚可能會比簡單的參會帶來更多驚喜。

未來暢想

最後，筆者想用 Espresso Systems 的Jill Gunter對未來加密貨幣大會的暢想作為結尾。「EthCC 非常棒，但我並不想再參加其他會議。相反，我想參加一場博覽會，一場屬於加密貨幣的世界博覽會。不再有論壇，不再有演講。向我展示未來！展示你們正在構建的東西！讓我觸摸它、感受它，使用它！」

下一屆在戛納舉辦的 EthCC 會帶來不一樣的感受嗎？

本文獲得《EthCC 2024 參會體驗盤點：槽點與趣事並存，下一站戛納值得期待嗎》授權轉載，作者：Yangz