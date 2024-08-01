Web3 要聞 ｜富途證券將於 8 月 1 日正式上線加密貨幣交易服務

1.巴哈馬推出數字資產 DARE 2024 法案

巴哈馬證券委員會表示，巴哈馬議會已通過《2024 年數字資產和註冊交易所法案》（DARE 2024），這一舉措鞏固了該國在數字資產監管領域的地位。該法案以 2020 年 DARE 法案奠定的基礎為基礎，引入了旨在應對數字資產和加密貨幣市場不斷變化的格局的全面改革。

巴哈馬證券委員會執行董事 Christina Rolle 表示：「DARE 2024 代表了數字資產監管的新標準。我們創建的框架不僅注重投資者保護，還鼓勵負責任的創新，使巴哈馬在全球數字資產監管方面處於領先地位。」

2.SEC 發佈受 Terraform 影響的投資者信息頁面

美國證券交易委員會（SEC）發佈公告，專門針對受 Terraform Labs 影響的投資者披露了一個信息頁面。SEC 表示，自上個月雙方達成和解協議以來，一直有投資者詢問賠償如何進行。 SEC 在其網頁上聲稱，在投資者和債權人收到相應破產案的全部賠償之前，SEC 不會收到任何賠償。

SEC 補充説，第 11 章計劃確認聽證會和開始日期預計將於秋季舉行。今年 6 月，Terraform Labs 與美國證券交易委員會（SEC）達成和解，同意向 SEC 支付 44.7 億美元的罰款。Terraform 將被追繳 35.8 億美元的非法所得並支付 4.2 億美元的民事罰款，其聯合創始人 Do Kwon 將被禁止擔任上市公司的高管或董事。Do Kwon 還必須支付 2.04 億美元，用於賠償受到損害的投資者。

3.加納在全球貿易中試行數字憑證和 CBDC

據 Finextra 報道，加納銀行（BoG）已完成一項概念驗證，探索使用數字憑證進行國際貿易和基於 CBDC 的跨境支付。該概念驗證是 Project Desft 的一部分，這是加納銀行和新加坡金融管理局對如何利用技術促進發展中國家微、小型和中型企業參與國際貿易的探索。

加納銀行第一副行長 Maxwell Opoku-Afari 表示，「Project Desft 旨在通過消除中小企業在國際貿易中面臨的重大障礙，如與海外貿易伙伴建立信任和獲得跨境支付和供應鏈融資支持，來支持非洲中小企業參與國際貿易」。

4.意大利銀行為央行 DLT 系統制定新的許可共識協議

據 Ledger Insights 報道，意大利銀行計劃進行大量關於分佈式賬本技術（DLT）的研究。今天發佈的一份報告中，意大利銀行分享了一種新的許可共識協議，該協議經過調整以適應比特幣，並且正在開源。這不是第一次為比特幣創建許可版本，但它新增了一個細節，即提供驗證者身份的保密性。其工作旨在創建一箇中央銀行的 DLT 系統。

5.首爾法院命令 GDAC 歸還 780 萬枚 WEMIX 給 Wemade CEO，約 730 萬美元

據 News1 報道，首爾中央地方法院下令已關閉的虛擬資產交易所 GDAC 歸還 780 萬枚 WEMIX 代幣（價值約 101 億韓元）給 Wemade 首席執行官 Park Kwan-ho。如果 GDAC 在 30 天內不遵守該命令，則將從期限屆滿後的第二天開始，每天向 Park Kwan-ho 支付 300 萬韓元的罰款。

此前，Park Kwan-ho 在擔任 Wemade 董事長期間從 Gdoc 購買了超過 1000 萬枚 Wemix。然而，GDAC 去年 3 月下架了 WEMIX，並將提幣限額限制為每天 16,500 枚。因此，Park Kwan-ho 對 GDAC 提出了臨時禁令請求。之後，GDAC 於本月 16 日終止服務。

6. 英格蘭及威爾士法律委員會提議為加密資產設立新的財產類別

據 Cointelegraph 報道，英格蘭及威爾士法律委員會在其關於數字資產的最終報告中敦促政府將所有加密資產歸類為一種新形式的個人財產，以建立健全的法律框架，並幫助數字資產行業在英格蘭和威爾士的發展。

該法律委員會是一個獨立機構，主要負責審查和建議英格蘭和威爾士的法律改革。英國法律將個人財產分為兩大類：佔有動產（things in possession，有形財產）和權利動產（things in action，無形財產，如債務或權利）。委員會認為，數字資產，包括加密貨幣和 NFT，可以同時具備這兩種屬性，「我們的結論是，普通法的靈活性允許承認一種獨特的個人財產類別，該類別可以更好地承認、適應和保護某些數字資產（包括加密代幣和加密資產）的獨特性。」

7. 富途證券將於 8 月 1 日正式上線加密貨幣交易服務

據信報報道，富途證券國際（香港）公佈，將於 8 月 1 日正式上線加密貨幣交易服務。富途證券董事總經理謝志堅表示，富途對香港 Web3.0 產業的未來抱十足信心，根據該行的調查，逾 40% 未曾交易過虛擬資產的投資者表示希望於富途牛牛作交易，而近 75.6% 的經驗投資者也樂見富途於平台上推出虛擬資產交易服務。

8. 日本多個加密貨幣組織向政府提交 2025 財年加密資產税收改革請求

據 Coinpost 報道，日本加密資產商業協會（JCBA）和日本加密資產交易協會（JVCEA）聯合向政府提交 2025 財年加密資產税收改革請求。

在日本現行税制下，加密資產交易產生的收入一般被歸類為雜項收入，因此需要繳納綜合税，税率在 5% 至 45% 之間波動，如果加上居民税，税率最高可達 55%。該請求指出，現行税收制度「阻礙公民獲取和使用虛擬貨幣」，是政府推動 Web3 發展的最大障礙。該請求建議政府引入 20% 的單獨徵税和損失結轉扣除制度。此外，本月 19 日，日本區塊鏈協會（JBA）也向政府提交相關税收改革請求。

9. 灰度比特幣迷你信託基金已上線紐約證券交易所 Arca

據 The Block 報道，在註冊聲明於上週生效後，灰度比特幣迷你信託基金已於香港時間今日 16 點上線紐約證券交易所 Arca，股票代碼為「BTC」。

10. 香港證監會將涉嫌從事虛擬資產欺詐的實體 Proxinex 列入警示名單

香港證監會發文告誡公眾提防一家以「Proxinex」為名運作的，涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為的實體。目前，證監會已將 Proxinex 及其相關網站列入警示名單。

投資者稱在從 Proxinex 提取虛擬資產時遇到困難，被告知「帳户並不存在」。證監會亦懷疑 Proxinex 聘用代理人，透過交友應用程式誘使投資者向 Proxinex 存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。

11. 富達國際在倫敦證券交易所上市實物比特幣 ETP

據 Bitcoin Magazine 報道，富達國際（Fidelity International）在倫敦證券交易所上市實物比特幣 ETP。

12. 倫敦勞合社支持以太坊鏈上保單，允許客户使用加密貨幣支付費用

據 CoinDesk 報道，倫敦勞合社（Lloyd's of London）現已支持以太坊上的數字資產保單並支持以 UDSC 或其他原生加密貨幣支付費用。該技術由勞合社承保人 Evertas 和智能合約保險提供商 Nayms 提供支持。

13. 知情人士：截至 3 月，TikTok 通過微軟每月支付近 2000 萬美元購買 OpenAI 模型

據 The Information 援引知情人士報道，TikTok 內部財務文件顯示，截至 3 月份，TikTok 通過微軟每月支付近 2000 萬美元購買 OpenAI 模型，接近微軟從該業務中獲得總收入的 25%。

14. Web3 人才網絡 Icebreaker 完成 500 萬美元種子輪融資，CoinFund 領投

據《財富》報道，Web3 人才網絡 Icebreaker 宣佈完成 500 萬美元種子輪融資，CoinFund 領投，參投方包括 Accomplice、Anagram 和 Legion Capital 等。

目前，該公司的估值為 2100 萬美元，希望成為世界上第一個開源的職業聯繫網絡。該公司聯合創始人 Dan Stone 和 Jack Dillé 來自谷歌和 Coinbase。Stone 曾是 Coinbase 的項目經理；Dillé 曾是 Google Workspace 的設計負責人。

15. 特朗普推出支持比特幣等加密貨幣付款的限量版運動鞋

特朗普在其 2022 年創立的 Truth Social 平台上宣佈推出支持比特幣或其他加密貨幣支付的限量版運動鞋。購買頁面顯示，這些鞋款共 1000 雙，每雙帶有獨立編號，且每人限購三雙，價格從 149 美元到 499 美元不等。除各種鞋款外，還有香水和保温箱等產品。

此外，購買頁面顯示，這些產品僅供個人欣賞和收藏，不用於投資目的，也不涉及政治，與任何政治競選活動無關。