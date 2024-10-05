Web3 要聞 ｜NVIDIA被集體訴訟指控其隱藏加密貨幣收入

1.香港虛擬資產交易所 HKVAX 獲香港證監會授予的第 1 類和第 7 類牌照以及 AMLO 牌照

香港虛擬資產交易所 HKVAX 獲香港證監會授予的第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）牌照，同時獲得根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定頒發的「經營虛擬資產交易平台」牌照。

2.PayPal 使用其美元穩定幣 PYUSD 完成首筆商業交易

據彭博社報道，PayPal 使用其美元穩定幣 PYUSD 完成了第一筆商業交易。PayPal 使用其美元穩定幣 PYUSD 向跨國會計師事務所安永支付了一張發票，在支付發票時依靠 SAP SE 平台來完成交易，支付金額未知，這筆資金已存入該會計師事務所的 Coinbase 賬户。

3.0x9cb 開頭的地址以 24000 ETH 的價格購入 CryptoPunk 1563，成交價創歷史新高

CryptoPunks 官網顯示，0x9cb 開頭的地址於 5 小時前以 24000 ETH（價值約 5630 萬美元）的價格購入 CryptoPunk 1563（3840 個 Female Punks 之一），賣家為 0xba1 開頭的地址，成交價創歷史新高。

4.昨日香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（10 月 3 日）香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0 目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 4350 枚，總淨資產約為 2.66 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2200 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1650 枚以及 502.98 枚比特幣。 目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.475 萬枚，總淨資產約為 3500 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 5870 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5940 枚以及 2940 枚以太坊。 （注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。） SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。 基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。 因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

5. 育碧公佈 Web3 遊戲《Captain Laserhawk》NFT 鑄造計劃

據 Decrypt 報道，遊戲巨頭育碧將在未來幾周內通過 Magic Eden 在 Arbitrum 上推出 10,000 件 NFT，這些 NFT 將允許持有者提前體驗即將推出的射擊遊戲《Captain Laserhawk: The GAME》。該遊戲以反烏托邦世界為背景，靈感來自 Netflix 劇集《激光鷹船長：血龍混音版》（該劇本身的靈感來自於育碧的《孤島驚魂 3：血龍》遊戲）。

6. Kraken 獲百慕大獲監管許可並於當地推出衍生品交易所

據 FinanceFeeds 報道，加密貨幣交易平台 Kraken 獲得百慕大貨幣管理局（BMA）許可證，並在百慕大推出受監管的衍生品交易所。

7. 巴西在 CBDC 試點中測試 DeFi 功能

據 Cointelegraph 報道，巴西央行正在開發一種合成的中央銀行數字貨幣（CBDC）Drex，旨在融合去中心化、隱私性和可編程性，同時將兼容 DeFi 功能。通過 Drex，巴西旨在向銀行引入代幣化的概念，並將 DeFi 生態系統納入監管範圍。目前，正在進行第二階段 CBDC 試點。

8. 國際貨幣基金組織敦促薩爾瓦多限制比特幣使用範圍以解決比特幣帶來的風險

據 The Block 報道，國際貨幣基金組織（IMF）在週四的新聞發佈會上表示，IMF 正在與薩爾瓦多當局進行持續接觸。IMF 希望與薩爾瓦多就一項新的 IMF 支持的項目達成協議，該項目側重於加強公共財政、增加銀行儲備緩衝、改善治理和透明度以及減輕比特幣風險的政策。IMF 希望薩爾瓦多限制比特幣使用範圍以解決比特幣帶來的風險。

9. 美 SEC、司法部對 NVIDIA 提起集體訴訟，指控其隱藏加密貨幣收入

據 Decrypt 報道，美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）在一項集體訴訟中提交了一份法庭陳述，指控英偉達淡化了加密礦工對其收入的需求。其錯誤地將增長歸因於遊戲需求，同時低估了加密貨幣礦工對銷售的推動作用。 當局認為，Nvidia 的領導層非常清楚加密貨幣對銷售的影響，但選擇在公開聲明中淡化這一點。美國司法部和美國證券交易委員會表示，這些證據共同表明黃仁勳故意誤導投資者有關 NVIDIA 涉足加密貨幣挖礦業務的説法，符合「故意」或欺騙意圖的標準。