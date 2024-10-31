Web3 要聞 | 香港財庫局擬在年底規管穩定幣產品

1.ZA Bank 虛擬資產交易服務進入沙盒測試階段

據信報報道， ZA Bank 其虛擬資產交易服務已進入沙盒測試階段。此項創新服務旨在讓合資格的香港零售投資者，可以在受嚴格監管的銀行環境中，享受更安全、可靠、便捷的虛擬資產交易體驗，進一步推動香港金融科技的發展。

2.知情人士：國際清算銀行正在考慮是否關閉 mBridge 項目

據彭博社援引知情人士報道，國際清算銀行正在考慮是否關閉由中國、泰國、香港和阿聯酋的央行合作開發的 mBridge 項目，該項目旨在實現跨境交易而不依賴美元。

國際清算銀行總經理 Agustin Carstens 表示，「我們不能直接支持金磚國家的任何項目，因為我們無法與受到制裁的國家合作。」目前尚不清楚國際清算銀行若關閉 mBridge 項目是否會阻止參與的央行使用該技術。

3.穩定幣發行商 Circle 將發佈使用全同態加密技術的隱私 ERC-20 框架

穩定幣發行商 Circle 將發佈隱私 ERC-20 框架，該框架使用全同態加密（FHE）技術，允許隱藏餘額和交易金額和程序化風險管理，在保護用户隱私的同時保持合規性。

4.穩定幣發行商 Circle 與香港電訊探討在為香港商家開發基於區塊鏈的客户忠誠度解決方案方面的潛在合作

穩定幣發行商 Circle 與香港電訊（HKT）達成合作，以探討在為香港商家開發基於區塊鏈的客户忠誠度解決方案方面的潛在合作。兩家公司利用 Circle 在 Web3 服務方面的專業知識以及 HKT 廣泛的商户生態系統和客户參與能力，旨在開發由 Web3 技術支持的客户忠誠度解決方案，以增強消費者發現和與商户互動的方式，促進更具社交性和動態性的參與體驗。

5.昨日香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（10 月 28 日）香港比特幣和以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0。 目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 4250 枚，總淨資產約為 2.903 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2210 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1610 枚以及 437.23 枚比特幣。 目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.461 萬枚，總淨資產約為 3667 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 5870 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5930 枚以及 2820 枚以太坊。 （注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。） SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。 基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。 因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

6.FTX 起訴 KuCoin，要求追回 5000 萬美元被扣留資產

據 CryptoSlate 報道，根據 10 月 28 日提交的法庭文件，破產的加密貨幣交易平台 FTX 已提起訴訟，要求追回 KuCoin 涉嫌扣留的超過 5000 萬美元的資產。這些資產存放在現已解散的 Alameda Research 的一個 KuCoin 賬户中。

FTX 在訴訟中聲稱，KuCoin 在破產程序開始後不久就鎖定了對這些未命名資產的訪問權限，導致破產公司的管理團隊無法訪問這些資產。當時，該賬户持有價值約 3000 萬美元的資產，目前鎖定資產的價值已增長至 5000 萬美元以上。FTX 表示：「儘管對 KuCoin 及其內部和外部法律團隊進行了進一步跟進，但 KuCoin 仍然拒絕移交債務人的資產，甚至拒絕就債務人的要求與債務人進行有意義的接觸。」

7.MetaMask 開發商 Consensys 裁員 20%，大約涉及 160 名員工

據《財富》報道，加密錢包 MetaMask 開發商 Consensys 宣佈裁員 20%，大約涉及 160 名員工。該公司創始人兼首席執行官 Joe Lubin 將裁員歸因於宏觀經濟的壓力，以及公司與監管機構長期鬥爭的法律支出。他指責美國證券交易委員會（SEC）「濫用職權」，稱 SEC 對數字資產行業的執法導致了許多工作機會和生產性投資的流失。

8.香港金管局：摩根大通、R3 和微眾科技加入 Ensemble 項目架構工作小組

據香港金管局官方消息，摩根大通、R3 和微眾科技將作為新成員加入 Ensemble 項目架構工作小組。

Techub News 此前報道，香港金管局推出 Ensemble 項目沙盒以促進代幣化應用，根據已披露資訊顯示，首階段共有 25 家機構參與，包括四大行，即匯豐、中銀香港、恆生及渣打，另外還有螞蟻數字科技及 HashKey Group。

9.匯豐與螞蟻國際完成香港金管局 Ensemble 項目下港幣跨行區塊鏈測試交易

據 Aastocks 報道，匯豐與螞蟻國際完成了香港金管局 Ensemble 項目沙盒下的港幣跨行測試交易。這是 Ensemble 沙盒試驗中，首個在流動性管理主題下成功實現港幣跨行測試交易的用例。

10.基於 ENS 的社交平台 Phi 上線 Phi V2 主網

基於 ENS 的社交平台 Phi 已上線 Phi V2 主網，可創建、管理和鑄造「Creds」來塑造鏈上身份。

11.香港財庫局擬在年底規管穩定幣產品

據香港文匯報報道，香港財庫局局長許正宇表示，人工智能（AI）由數據驅動，是一把雙刃劍，既有風險亦有機遇。因此，特區政府將與監管機構和行業持份者合作，就人工智能的應用提出明確的監管框架，預計先在年底規管穩定幣的產品層面，至於明年則在發行人層面方面作出監管。此外，香港金管局將發行第三批代幣化綠債，但現階段未有確實時間表。

12.香港金管局旗下 Ensemble 項目正與巴西、泰國央行合作進行代幣化試點

據 Cointelegraph 報道，香港金融管理局（HKMA）啓動的以代幣化為重點的 Ensemble 項目，正在與巴西央行（CBB）的 Drex 試點項目和泰國央行（BOT）的 San 項目建立聯繫。

巴西央行於 9 月宣佈啓動其 Drex CBDC 試點計劃的第二階段，並於 10 月中旬開始接受申請，代幣化是 Drex 進一步測試的議程。香港和巴西將測試跨境 PvP 和 DvP 貿易融資和碳信用結算用例。香港金融管理局指出，Drex 項目目前有 70 多家參與者。PvP 是一種貨幣交易結算方法，而 DvP 是一種證券結算方法。

此外，香港金融管理局還將與 BOT 測試 PvP 和 DvP 結算。貿易支付和碳信用也將成為香港與 BOT 合作的重點，目標是開發概念驗證。