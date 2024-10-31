Web3 要聞 | 美國財政部將加密貨幣列為潛在風險

1. DWF Labs 解除被指控存在不當行為的合夥人的職務

DWF Labs 發佈公告，宣佈立即解除某位被指控存在不當行為的合夥人的管理和運營職務。

昨日晚間，X 用户 @hananotsorry 發文稱自己在與一位 DWF Labs 合夥人接觸時遇險，指控該合夥人涉嫌向其飲品中下藥，在被相關餐廳服務人員告知後獲救。

2. 知情人士：馬斯克旗下 xAI 正洽談以 400 億美元估值進行融資

據 The Information 援引知情人士報道，馬斯克旗下人工智能公司 xAI 正在洽談以 400 億美元的估值進行融資。

今年 5 月，xAI 宣佈完成 60 億美元融資，投後估值為 240 億美元，a16 z，紅杉資本等參投。

3. Visa 與 Coinbase 提供通過借記卡實時購買加密貨幣的服務

據彭博社報道，Visa 與 Coinbase 達成合作，允許客户通過借記卡實時購買加密貨幣並將資金套現到銀行賬户。

4. 美國財政部發布普惠金融國家戰略，將加密貨幣列為潛在風險

據 Cointelegraph 報道，美國財政部發布普惠金融國家戰略，僅提及一次加密貨幣，並將其列為消費者的潛在風險。

在 10 月 29 日的一份通知中，美國財政部表示，其《美國普惠金融國家戰略》報告是根據國會的要求編寫的，其中包括「促進消費者獲得安全的金融產品和服務以及加強金融安全」的建議。該部門稱，其普惠金融的方法之一是通過研究「與數字資產相關的消費者活動和風險的系列出版物」，並引用了 2022 年 9 月的一份報告。

5. 香港法官判決首宗針對 JPEX 的民事索償案原告勝訴

據香港文匯報報道，法官周昭雯昨日就首宗針對加密貨幣交易平台 JPEX 的民事索償案作出判決，裁定投資者一方勝訴並下令 JPEX 在港註冊公司須歸還或賠償涉案資產及支付訟費。

Techub News 此前報道，兩名投資者入稟區院向 JPEX 港澳註冊公司及相關人等追討 24 萬泰達幣或 185 萬港元，成為首宗針對 JPEX 的民事索償案。

6. 佛羅里達州 CFO 致信該州行政委員會，提議將比特幣作為州養老基金的可行投資

據 Crypto Briefing 報道，美國佛羅里達州首席財政官 Jimmy Patronis 致信佛羅里達州行政委員會執行主任 Chris Spencer，要求其提交一份報告，考慮將比特幣和其他數字資產作為州養老基金的可行投資。Patronis 認為，比特幣可以使州政府的投資組合多樣化，併為其他資產類別的波動提供對沖。

7. 昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 8.7 億美元，為 6 月 5 日以來最大淨流入

據 iChainfo 數據，昨日（美東時間 10 月 30 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 8.7 億美元，為 6 月 5 日以來最大淨流入。

貝萊德 ETF IBIT 單日淨流入約 6.43 億美元；灰度 ETF GBTC 單日淨流出約 1730 萬美元；富達 ETF FBTC 單日淨流入約 1.3 億美元；Ark & 21Shares ETF ARKB 單日淨流入約 1239 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流入約 5249 萬美元；灰度微型 ETF BTC 單日淨流入約 2920 萬美元；VanEck ETF HODL 單日淨流入約 1652 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO、WisdomTree ETF BTCW、Valkyrie ETF BRRR、Franklin ETF EZBC 和 Hashdex ETF DEFI 無資金淨流入或淨流出。

8. 新加坡金管局成立全球金融與技術網絡，第一階段將試點數字資產和代幣化

新加坡金融管理局（MAS）宣佈成立全球金融與技術網絡（GFTN），以促進新加坡金融科技生態的發展，推動與全球金融科技界建立更大的協同網絡。MAS 指出，第一階段將開發監管沙盒框架、建立跨境支付聯繫、試點數字資產和代幣化，以及促進人工智能的採用。GFTN 將與 MAS 合作，推進支付、資產代幣化和 AI/量子領域的行業和政策對話。

前 MAS 董事總經理 Ravi Menon 將被任命為 GFTN 董事會主席。現任 MAS 首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 將於 2025 年 2 月 1 日起被任命為 GFTN 首席執行官，並卸任 MAS 職務。

9.渣打銀行將成為 OKX 機構用户託管服務的第三方託管人

據 Cryptodnes 報道，渣打銀行與 OKX 宣佈建立戰略合作伙伴關係，此次合作旨在提升 OKX 專門針對機構客户的託管服務，渣打銀行將擔任第三方加密貨幣託管人。

OKX 表示，此次合作體現了他們對安全和創新數字資產解決方案的奉獻精神。