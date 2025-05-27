Ricoh推出InnoAI重塑智能辦公生態｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」上，理光（香港）有限公司解決方案售前專家主管梁洛楓先生，分享了「Ricoh InnoAI Hub」如何透過自主研發的AI技術，推動企業從數位化邁向智能化。



📢按此足本重溫「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」所有講座🤖

AI賦能辦公場景

理光中國研究院（SRCB）整合自然語言處理、光學字元識別（OCR）及機器人流程自動化（RPA）等技術，針對高頻率、重複性辦公任務提出智能解方。例如，透過Ricoh多功能事務機（MFP）直接掃描文件至AI知識庫，結合RAG（檢索增強生成）技術，解決傳統大型語言模型（LLM）的「幻覺」問題，確保企業數據的即時性與準確性。

低門檻AI Agent開發

Ricoh InnoAI Hub平台提供直觀的「低代碼」介面，企業無需深厚技術背景即可自建AI助手：

- 行銷AI：自動生成客製化銷售內容，分析客戶反饋

- 人資AI：簡化履歷篩選與面試排程，提升招聘效率 平台支援DeepSeek等多種LLM連接，並內建理光自有語言模型（RLM），滿足不同產業需求。

香港AI生態佈局

梁先生特別介紹理光與數碼港合作的「InnoAI計劃」——投入逾5,000萬港元，為本地科創提供技術支援與商業化資源，加速AI解決方案落地。他強調，企業導入AI需優先考量「數據隱私」、「使用者友善性」與「持續優化能力」，而Ricoh的封閉式平台設計正能兼顧安全與彈性。

講座展現了理光從硬體製造商轉型為AI驅動的智能辦公夥伴的歷程，為香港企業提供了一條可實踐的AI轉型路徑。