掌握未來流量關鍵，SEO實戰策略助品牌曝光最大化！

隨着搜索技術持續演變，各大搜索引擎模型正改變推送規則。品牌可以如何在變革中搶佔流量先機？本次活動將由行業專家為大家深入解構新一代SEO及GEO的核心策略，揭示品牌可以如何通過優化內容及系統計算。令品牌內容被搜索引擎優先採納。助品牌在變革時代實現全面曝光，成為用户搜索的首要答案。

搜索時代終極攻略 — 整合 GEO、SEO 打造網絡流量

日期：11月28日（五）

時間：14:00-16:00

地點：荔枝⾓長沙灣道918 號維特健靈中心

免費報名

分享嘉賓：

《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生

全承直播新媒體集團有限公司行政總裁王琪女士

免費報名

嘉賓背景：

《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生

覃先生自2004年起在傳統媒體任職記者，2014年轉型互聯網媒體，專注於社交媒體、搜尋引擎和網站優化。他現時負責《香港01》的流量，致力幫助香港媒體在國際互聯網巨頭的競爭中爭奪用戶以及擴大影響力。

全承直播新媒體集團有限公司行政總裁王琪女士

王女士於營銷行業有15年從業經驗，對全球快消產品，市場中電⼦商務、移動電商、社交電商、直播電商、AI電商應⽤有深入研究。現任粵港澳⼤灣區⻘年協會互聯網經濟委員會主席以及⼤灣區⻘年電商慈善基⾦會主席，並擔任多間學術機構的客席導師。

免費報名

*特別鳴謝Math Concept借出場地