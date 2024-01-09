貝萊德比特幣現貨 ETF 或迎批准 市場關注交易費用與贖回模式

據《霍士商業》新聞報道，全球最大的資金管理公司貝萊德宣佈，本周三，比特幣現貨 ETF 有望獲得美國證券交易委員會批准，這是追蹤全球最受歡迎比特幣每日價格的加密投資產品首次獲得證券監管機構批准在公開股票市場交易。其他資產管理公司的 ETF 也有望獲得批准。

據報道，2023 年第三季度，貝萊德資產管理規模達到 9 萬億美元，但自 2022 年達到超過 10 萬億美元峰值以來，該公司資產規模在金融市場動盪的情況下出現大幅下降。

另據 Coindesk 報道，對於加密貨幣市場一旦獲得批准將會發生什麼，人們的看法不一。

VanEck 公司數字資產戰略總監加博爾 - 古爾巴克斯（Gabor Gurbacs）表示，雖然現貨 ETF 將在長期內創造「數萬億美元價值」，但人們往往「高估了美國比特幣 ETF 的初始影響」，初始資金流將只相當於「幾億美元（主要是回收資金）」。

其他分析師則表示，要想滿足機構需求，ETF 發行商需要購買數百億美元的比特幣才能獲得批准，這將導致供需動態發生徹底轉變。一些分析師甚至預測，在去年 10 月份交易所比特幣餘額跌至五年低點後，會出現「供應衝擊」。交易所缺乏比特幣表明持有者將比特幣存放在個人錢包中，這表明他們不太願意出售比特幣。

對 2004 年首次推出的美國首隻現貨黃金 ETF--SPDR Gold Shares ETF（GLD）的資金流分析具有參考價值。根據加密貨幣交易所 Coinbase 數據，按通脹調整後計算，GLD 在頭四周就積累了 19 億美元，到第一年結束時，這一數字上升到 48 億美元。該 ETF 目前總資產為 573.7 億美元。

再往前追溯，Invesco 的 QQQ 是追蹤納斯達克 100 指數的 ETF，該指數由全球最具創新力公司組成，於 1999 年 3 月推出，當時網路泡沫還未破裂。該基金在頭 30 天內流入 8.47 億美元（按今天的美元計算為 16 億美元）。

就近而言，基於比特幣期貨的 ProShares 比特幣策略 ETF (BITO)，在 2021 年 10 月推出後的 30 天內，按通脹調整後的價格計算，積累了約 15 億美元，當時整個加密資產類別的情緒都非常看漲。截至本周四，該基金持有總資產 16.5 億美元。

BITO 投資的是受監管的 CME 期貨，而不是實際的加密貨幣，因此會面臨展期成本。不過，該基金自成立以來一直密切跟蹤比特幣現貨價格，對於那些希望接觸比特幣而又不想承擔所有權和存儲麻煩的人來說，這是一個可行的選擇。

另一個考慮因素是全球經濟，全球無風險利率上升，家庭財務狀況惡化。這種宏觀經濟環境不利於現貨 ETF 成為主流。

市場將如何反應？

自 2023 年 10 月初以來，比特幣已經上漲 61%，這主要是由於人們預期美國證券交易委員會將批准一個或多個現貨 ETF 申請。這促使幾位分析師預測，一旦 ETF 開始運作，市場將出現由賣出新聞引發的回調。他們表示，一旦消息得到證實，從上漲中獲益的投資者會拋售以鎖定利潤，從而導致價格下跌。

想想 2017 年 12 月 CME 比特幣期貨首次亮相，2021 年 4 月中旬 Coinbase 在納斯達克上市，以及包括 BITO 在內的幾種期貨 ETF 的首次亮相。在這些事件中，比特幣一直在反彈，只是在事件發生後的幾周內暴跌。

例如，在美國證券交易委員會批准首批期貨 ETF 之前的三天內，比特幣大漲 15%。一個月後，它創下 69000 美元的歷史新高，然後陷入持續一年多的熊市。

CryptoQuant 上周表示，比特幣可能會跌至 32000 美元，因為市場上未實現利潤的數量達到歷史上所謂的價格修正（通常被認為是加密貨幣市場下跌 10%）之前水平。比特幣去年反彈 160%，本月上漲近了 4%。

預測比特幣下跌的不止 CryptoQuant 一家。總部位於新加坡的加密貨幣交易公司 QCP Capital 上個月在 Telegram 上表示，ETF 的初始需求可能低於預期，這為典型的賣出新聞情景埋下伏筆。

擔心 CME 期貨和 ProShares's BITO 推出後重蹈覆轍的投資者可能會注意到，這兩款產品推出時，市場在 12 個月內反彈幾百個百分點，看起來修正的時機已經成熟。

這次，預計現貨 ETF 的推出將趕在比特幣區塊鏈四年一次的減半之前，而這也曾標誌着比特幣價格暴漲的開始。這也是繼本周比特幣價格短暫下跌至 41000 美元后的又一次拋售，這次拋售清算了 4 億美元槓桿押注，並抹去 20 億美元的期貨未平倉合約。

現金迴流還是新資金流入？

早前的拋售新聞與這次拋售新聞的不同之處在於，現貨比特幣 ETF 涉及實際的比特幣，從市場上消除了供應。CME 推出期貨促使價格下跌，因為它允許交易者在 2017 年不可持續的 ICO 狂熱引領的兇猛牛市之後，合成做空加密貨幣。

現貨比特幣 ETF 的另一個方面是，相對於 ETF 衍生品或 Coinbase（COIN）或 MicroStrategy（MSTR）等比特幣代理股票，機構投資者（如通常保守的養老基金和保險基金）將獲得一種增加原生比特幣風險敞口的方式。

美國目前有 35 只黃金 ETF，管理資產總額為 1187.0 億美元。金融服務公司 NYDIG 最近的一份報告將它們與潛在的比特幣 ETF 相提並論。

報告稱：鑑於比特幣的波動性比黃金高出約 3.6 倍，投資者需要比美元計價的黃金少約 3.6 倍的比特幣，才能實現同等水平的風險敞口。「這仍將為比特幣 ETF 帶來近 300 億美元的額外需求」。

ETF 交易費用

在 13 家現貨比特幣交易所交易基金（ETF）申請者中，只有一半申請者表示他們將收取管理費，由於預計最早可能在本周獲得批准，這已成為潛在投資者關注的數字。

雖然有很多因素決定了 ETF 上市後的受歡迎程度和交易量，但在這種情況下，所有 ETF 都將持有相同資產 -- 比特幣，因此費用等細節就成關鍵區分因素。

彭博資訊 ETF 分析師詹姆斯 - 塞法特（James Seyffart）在接受電子郵件採訪時說：「費用將至關重要。」我不認為發行商必須提供絕對最低的費用，但我確實認為他們不能收取過高的費用，而且還要保持競爭力。

這項費用被稱為費用率，用於支付託管服務、營銷甚至工資等成本。根據晨星公司的研究，2022 年開放式共同基金和交易所交易基金的平均費用為 0.37%，比 20 年前的 0.91% 低了很多。

Invesco 和 Galaxy 設置了標準，並帶來了「大驚喜」，正如 ETF 分析師 Eric Balchunas 所描述的那樣，他們表示將在前六個月和資產規模達到 50 億美元時完全免收費用。之後，他們將收取 0.59% 的費用。

富達將費用定為 0.39%，是迄今為止最低的，而 Ark 和 21Shares 以及 Valkyrie 則計劃收取 0.80%。

內特 - 傑拉西（Nate Geraci）在 X 社交網站上寫道：從純粹的競爭角度來看，費用率在這一特殊類別中非常重要，傑拉西是投資諮詢公司 The ETF Store 總裁，早在 2011 年就開始製作關於交易所交易基金的播客。

全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）尚未透露將收取多少費用。鑑於其知名度、業績記錄和數百隻成功的基金，這家投資巨頭很可能成為受歡迎的領跑者之一。

Seyffart 預測貝萊德的收費很可能與富達的 0.39% 接近，而 Geraci 則認為在 0.40% 到 0.80% 之間。

現金贖回模式

過去幾周，美國證券交易委員會通知比特幣現貨 ETF 潛在供應商，創建和贖回過程將以「純現金」為基礎，而不是「實物」。這是否會對產品的有效性產生實質性影響？BitMEX Research 曾撰文認為，這可能會在一定程度上影響產品的吸引力和有效性。這並不是說這些 ETF 會失敗，只是說這些產品可能沒有那麼強大。

BitMEX Research 表示，我們分析了全球超過 10180 種 ETF 產品數據庫，並嘗試確定每種情況下的創建和贖回流程。

從產品數量來看，現金產品相當普遍，佔 21.7%。這代表了 2 208 種 ETF。據我們所知，其中許多產品只收取現金是發行人的選擇，而不是監管機構的要求。

當數據按資產細分時，僅有現金的產品要少得多，僅佔 7.4%。在 11.6 萬億美元行業中，這相當於 8620 億美元的資產。

我們還研究了 ETF 的跟蹤誤差，這是衡量產品有效性的標準之一。跟蹤誤差是衡量 ETF 跟蹤基準密切程度的指標，就比特幣 ETF 而言，基準是比特幣價格指數，由現貨交易活動得出。數據顯示，與允許實物創設的產品相比，現金 ETF 的跟蹤誤差往往較小。

ETF 運作模式

如果 ETF 交易溢價（通常是由於買方多於賣方造成的），授權參與者（APs）就有動力購買相關工具並將其交付給發行商，以獲得新的 ETF 單位。然後，由於 ETF 溢價交易，授權參與者可在市場上出售新的 ETF 單位並獲利。

如果 ETF 以折價交易，則情況相反。AP 在市場上買入 ETF 單位，將其提供給發行人，然後收到相關資產。然後出售相關資產，產生利潤，因為產品是以折扣價交易的。

最重要的是，應該有多個相互競爭的 AP。這可確保產品能夠處理大量資金流動，並具有較低的跟蹤誤差。

如果只允許現金申購和贖回，ETF 結構的大部分優勢就會喪失。現在，只有發行者可以在市場上買賣比特幣。使 ETF 有效的許多競爭將不復存在。

本文獲得《貝萊德比特幣現貨 ETF 或迎批准，市場關注交易費用與贖回模式》授權轉載，作者： 秦晉。