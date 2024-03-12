MetaMask 正測試一款萬事達卡的全鏈支付卡

撰文：Techub News
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據 CoinDesk 報道，MetaMask 正在測試一款萬事達卡的全鏈支付卡，將允許用戶在任何可以接受卡支付的地方使用加密貨幣進行消費。

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