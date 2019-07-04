超可愛廚房用具 煮飯可以好有樂趣！

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在廚房中製作飲食，不僅僅是圖個溫飽，增添一些小小的情趣和儀式感，一件小物偶然提升的幸福感，是生活中美妙的調味劑。讓我們來看看圍繞爐灶工作台附近的那些小精靈吧！

爐灶台小天使：

爐灶台不只是黑白鍋子的天下，多彩有趣的操作台工具能增添做飯樂趣！

小兔子飯勺 ¥ 9.90

根據小兔子耳朵的延展形狀設計而成的米飯勺，是電飯鍋美妙的小伴侶，勺掌平坦微弧，細小顆粒裝飾增加裝呈的摩擦力，最巧妙的地方是小兔子坐姿，在使用過程中，可以端正地豎立在桌面。

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OTOTO Design尼斯湖水怪湯勺 領券價¥100

以色列出具品牌OTOTO Design設計的這一款湯勺，在勺柄部分延長出水怪的頭部，在湯鍋中使用時，彷彿水怪慢慢從湖中探出頭來游曳，勺掌部分以水怪的四條腳建立鏤空支撐，在放置過程中，既可以直立，又減少了與鍋台的接觸面，潔淨方便。

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百屋防溢鍋蓋小人 ¥3.60

在廚房的忙亂中，煮粥煲湯時最怕出現的情況就是撲沸溢出了，這款巧妙設計的小玩具，讓你一下子多了幾個小幫手，為鍋蓋打開一個小小的傾斜口，提升烹廚安全性的同時，有趣的陪伴會讓做飯的人會心一笑。

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Qualy調味罐 ¥112.50起

酸甜苦辣裡有四季春秋，這款來自泰國Qualy設計的調味料瓶，以四種植物在中心，裝滿調味料的小瓶子裡，可以以胡椒的小沙漠與仙人掌配搭，或者可以拿辣椒碎作為落葉搭配秋天枯樹，各種香料隨你的想像來嘗試一下吧。

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神奇料理器：

在料理台上，在傳統刀工和砧板之外，讓我們來看看用下面的小工具來製作美味健康又多彩豐富的沙律吧。

美國OXO手持式蔬菜螺旋切絲器 ¥159起

OXO的這款手持螺旋切絲器，是製作沙律輕食的一道殺手鐧，黃瓜、翠玉瓜、蘿蔔等切絲麻煩的蔬菜，輕輕一轉，像麵條一樣流暢的線條一下子就完成了，刀口鋒利操作簡便，並且極易收納。

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Ototo海豚雞蛋切片器 領券價¥103

沙拉里面的雞蛋，你還是兩刀切下四等分嗎？這款海豚切蛋器來幫你的忙。煮好的雞蛋放在海豚的肚子裡，輕輕一按，均勻的雞蛋片就切好了。除了雞蛋，也可以用來切割小西紅柿、水蘿蔔等圓形蔬果。

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以色列OTOTO櫻桃量勺匙 領券價¥93

精緻的烹飪過程中，量勺量杯必不可少，各種各樣的玻璃器皿，一下子把廚房變成科學實驗現場？ No，No，No！讓櫻桃量匙和過濾蛋漿的綠葉來維護廚房的浪漫主義！

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水槽Pokemon：

大家都逃避洗碗，但快樂的廚房裡，清洗工作工作應該是最活潑又開心的洗刷刷吧~

怪獸瀝水籃 ¥19.90

水槽裡的寵物寶貝給你驚喜，矽膠材質的瀝水籃柔軟有彈性，兩邊的把手變成小怪物的兩隻眼睛，方便端持的同時活潑可愛，盛放新鮮的蔬菜水果，還有意粉都是很好的用途。

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以色列OTOTO洗碗海綿架 領券價¥75

廚房裡面最辛苦的是洗碗海綿，冷水熱水和油污都靠它一個人辛勤打掃，當廚房工作結束後，作為主人，用這隻小床來犒賞洗碗海綿吧～

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+ 2

為自己、家人和朋友下廚，是人生中日常又值得感恩的一件事，邊玩邊做的料理，讓整個過程都變得豐富有趣，有了這些廚房小精靈，希望每個人都可以感受烹廚的樂趣，享受製作料理的幸福時間。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)