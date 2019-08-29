【浮潛聖地】台灣隱藏秘境—澎湖忘憂島，帶你潛入最美珊瑚礁天堂

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邊個話台灣只有墾丁一個海灘？若果你都熱愛陽光與海灘，不妨把握時間抓住夏天嘅尾巴，去轉台灣渡假聖地—澎湖！小編為大家精選咗兩個澎湖浮潛體驗行程，一齊跟住以下行程走入世外桃源，探索最原始嘅瑞瑚礁生態，觀賞最美嘅海底世界喇！

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1.【澎湖隱藏版島嶼】澎湖天堂忘憂島藍色珊瑚礁頂級浮潛秘旅 $722起 (行程時間 8 小時)

忘憂島被列為海洋國家公園保護區，必需要有專業導遊帶領或專屬遊艇先可以登島。所以行程嘅第一站會先乘搭專屬遊艇登陸忘憂島。由專業教練帶領下進行浮潛教學，即使你未試過浮潛抑或你好怕水都唔需要擔心，會有教練從旁指導及照顧。

第二站會去探訪無人島潮池景觀，欣賞退潮後自然形成嘅天然潮池。裡面居住着各種唔同海洋生物，例如小丑魚、各式雀雕魚、螃蟹、海星同海膽，有「天然水族館」之稱。

而呢個一日遊行程嘅高潮當然就係浮潛！而浮潛嘅地點就係南方四島國家公園內，而該浮潛點係被評定為世界級嘅浮潛點，皆因海水清澈，珊瑚礁覆蓋率高達70 ％，而種類更多達一百多種！如果你都想體驗頂級浮潛，呢個一日遊行程絕對啱晒你，行程仲包埋午餐同下午茶㗎！

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若果你行程緊迫，時間唔夠參加忘憂島一日遊，不妨可以考慮下以下行程，只需要2個鐘時間就可以一試浮潛或潛水嘅樂趣！

2.【澎湖海底郵筒】澎湖浮潛、潛水體驗 海底郵筒寄明信片 $162起 (行程時間 2 小時)

呢個行程地點係位於馬公山水沙灘附近，唔單止可以玩浮潛，仲可以體驗潛水！即使冇潛水證又唔識游水嘅你都可以參加潛水活動，體驗深度約3-10米，全程由專業教練陪伴帶領，潛入海底世界，與海中小魚一同暢泳，觀賞七彩繽紛嘅珊瑚礁！而且仲可以體驗目前澎湖最夯活動—海底郵筒寄明信片，潛入海底親自寄明信片，向你所愛嘅人寄出嚟自海底嘅心意！想必收到明信片嘅人一定會更感動窩心！

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溫馨小提示：由嘉義布袋出發去澎湖馬公港記得先預先上網預訂來回船票，即訂可即日出發，唔怕去到現場訂票時先發現滿座，而且只需要80分鐘就抵達澎湖馬公港，即刻Click入下面連結預訂喇！

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(以上資料以官方最新發佈為準)