Colourpop $150都唔使性價比極高眼影盤 必買歐美化妝品網購教學

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Colourpopd呢個歐美化妝品牌子相信好多都有聽過，但係你哋又有冇買過呢？適逢𠵱家Colourpop做緊75折，各位妹豬快啲把握機會喇！

只要買夠$50美金就可以享有免費國際免運費，直送到你屋企！而且佢啲化妝品真係相當高質，超抵，性價比極高！一個eyeshadow palette$13.5美金就買到，而且小編一定要話你知，唔好以為咁平冇好嘢，因為佢哋quality係超高！

✨同大家介紹幾款小編嘅心頭好啦💋

1. California Love Shadow Palette $13.5USD (原價$18USD)

呢種橙tone眼影真係好有加洲夏日嘅色彩，就咁睇佢嘅包裝，相信已經令好多少女們心心眼！再睇埋佢嘅swatch，嘩！簡直靚到要嗌出嚟！啲粉係勁幼細好smooth，一啲都唔飛粉！而且一盒12隻色，平均$10港紙一隻色都唔使，真係抵到喊，唔買對唔住自己！

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+ 3 + 2

2. Sweet Talk Shadow Palette $13.5USD (原價$18USD)

呢盒一樣12隻色，係peach tone嘅少女粉色系，好有甜甜水蜜桃嘅感覺，完全就係初戀嘅味道！而且佢唔會好難carry，如果你怕搽完會眼落眼腫的話，加啲帶閃粉嘅眼影，即刻成個人醒神晒！

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3. Lunch Money Super Shock Highlighter $6USD (原價$8USD)

如果你同小編一樣係一個浮誇嘅女人的話，呢個highlighter就啱晒你！小編用咗呢個高光有一段歷史，一直都係小編嘅最愛，因為佢一啲都唔顯毛孔，啲粉好幼細，而且好閃，影相超靚！記得係"Lunch Money"啊，千祈唔好買錯！

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好啦介紹到𠵱度喇！事關小編覺得佢哋嘅唇膏太乾，所以唔推薦大家喇！但係眼影盤一定唔可以錯過啊！全場75折，買滿$50美金即享國際免運費！

(產品資料以官方最新發佈為準)