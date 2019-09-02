《一網打盡》迎新大激賞！網購即賺雙倍回贈「01積分」✌

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為慶祝全新網購回贈平台「一網打盡」上線，現正推出迎新大激賞！凡於九月迎新月期間經一網打盡前往「KKday」、「Ztore」 或 「Vinonly」 網購，即刻送你雙倍回贈「01積分」，憑「01積分」仲可以兌換各式各樣嘅禮品及現金券𠻹！以後網購每一蚊都可以輕鬆賺積分！想知道更多活動日期及詳情就即刻睇埋落去喇！

迎新月雙倍「01積分」活動陸續有嚟，即刻睇睇下面各活動日期及詳情喇！

🔻【迎新月活動】一網打盡雙倍「01積分」活動日期及詳情🔻

2019年9月02日—9月13日：KKday

原本回贈倍數為2.5倍，活動期間內回贈倍數為5倍

2019年9月11日—9月15日：VinOnly

原本回贈倍數為7倍，活動期間內回贈倍數為14倍

2019年9月16日—9月22日：Ztore

原本回贈倍數為3.5倍，活動期間內回贈倍數為7倍

2019年9月23日—9月30日： KKday、VinOnly、Ztore

原本回贈倍數分別為2.5倍, 7倍, 3.5倍，活動期間內回贈倍數分別為5倍, 14倍, 7倍

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一網打盡迎新大激賞，雙倍「01積分」活動陸續有嚟！

跟住以下簡單四步，01積分輕鬆賺到！

🔻一網打盡雙倍「01積分」活動玩法🔻

Step 1. 前往香港01頁面，註冊成為香港01會員。

Step 2. 留意商家回贈倍數，經一網打盡前往各個網上購物平台購物。

Step 3. 選購產品，於活動期間內加入購物車並結帳，即代表確認賺取雙倍「01積分」。

Step 4. 接收短訊確認訂單已紀錄（「01積分」將於30內存入會員帳戶並有短訊通知）。

查看更多一網打盡雙倍01積分活動條款及細則，請按此連結。

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⚡迎新月第一擊：「KKday」雙倍01積分回贈

準備去旅行嘅朋友們請注意！由即日2:00PM至9月30日11:59PM，只要經一網打盡前往「KKday」購買任何產品或服務即可賺取雙倍「01積分」，原本KKday回贈倍數為2.5倍，活動期間內回贈倍數為5倍！即係如果你經一網打盡喺KKday上訂購價值HKD$1000嘅旅遊產品，原本賺到2500積分，𠵱家輕鬆就可以賺到5000積分喇！

活動限時，快啲經「一網打盡」上「KKday」預訂行程或套票，為你下一敞旅程做好準備喇！​

小提示：一網打盡首頁中的「KKday」產品回贈倍數展示為原本倍數，並未展示雙倍回贈之數目。

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