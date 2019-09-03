【KKday x 一網打盡】台灣行程買滿$500減$100 額外賺雙倍01積分

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2.【經典台中一日遊】台中高美濕地、彩虹眷村一日遊

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3.【太魯閣包車遊】花蓮半日遊 / 一日遊

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4.【獨特阿里山火車旅行】阿里山小火車二日遊（含森林鐵路線與祝山線）

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+ 3 + 2

5.【走進童話迷霧森林】南投忘憂森林一日忘憂之旅

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出發日期：2019年8月27日 - 2020年2月29日

優惠碼只限一日團、半日團、多日團；不包括包車、上網SIM卡、門票、美食券類別等商品，更多條款及細則請參閱此連結。

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