網購回贈平台超抵優惠 精選5大淘寶高回贈之選 超荀必買推介！

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1. 梵歌納電動筋膜肌肉放鬆按摩槍 震撼價¥158起 (原價¥3988起)

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長時間喺辦公室工作，日日對住部電腦坐足全日，都一定成日肩頸膀痛，而有做開運動嘅都一定試過肌肉疲勞，酸痛感覺去到第二日都揮之不去。

𠵱家可以唔使再擔心呢個問題喇！因為只需要用震撼價¥158就可以帶德國品牌梵歌納筋膜肌肉放鬆電動按摩槍返屋企，幫你肌肉放鬆﹑按摩﹑塑型，甚至可以幫你減脂！無論你有肌肉僵硬﹑肩椎勞損﹑腰酸背痛，定係單純的肥！𠵱個按摩槍都可以照顧到你嘅需要！

梵歌納電動筋膜肌肉放鬆按摩槍可選至尊款，9800轉數，包含6個按摩頭，照顧不同肌肉部位嘅需要。

按摩槍嘅純物理高頻振動更可以幫助快速燃燒脂肪，幫助女士們瘦手臂﹑腿﹑腰腹等地方。德國品牌，有品質保證，而且價錢吸引！𠵱家仲可以領取¥100優惠券，到手價只需¥158(原價¥3288)！如果係香港買的話，大約都要$900，所以𠵱家呢個優惠真係超級抵！唔好諗喇，快啲帶佢返屋企慰勞一吓自己啦！

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2. 山本SB-D16家用五代空氣炸鍋 震撼價¥199 (原價¥1688)

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山本SB-D16空氣炸鍋原價要接近成二千蚊，但係趁住𠵱家減價好時機入手，你只需要畀¥199！就可以得到一個可以煮到9萬幾種菜式嘅空氣炸鍋！呢個空氣炸鍋嘅月銷量已經超過3萬，網上超級多好評！基本上人人都讚好。

山本SB-D16空氣炸鍋擁有3.5L容量，無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。

空氣炸鍋嘅原理就係，通過頂部同鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋入面嘅空氣。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱同脆化食物。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。

最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

到手價只需¥199咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

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3. 日本IRIS愛麗思除蟎儀 震撼價¥398 (原價¥938)

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日本IRIS愛麗思嘅家電都幾受歡迎，喺香港某啲地方都可以買到，但係分分鐘貴幾百蚊！小編幫大家搵過呢個日本IRIS愛麗思除蟎儀，喺香港水貨舖買都要大概$685，𠵱家上淘寶買可以慳番幾百蚊啦！

日本IRIS愛麗思除蟎儀帶有灰塵感知器，感應器指示燈嘅顏色會隨灰塵量改變，若吸到嘅灰塵愈多，顯示燈會轉成紅色；黃色表示適中；綠色表示少。除蟎儀利用每分鐘6000高頻拍打，有效地將潛藏喺被褥嘅灰塵及塵蟎。

利用溫風效果，清潔嘅同時可以通過溫風乾燥被褥，有效地抑制蟎蟲繁殖。而且呢個除蟎儀設計十分精巧，細細部方便收納，拎得耐都唔會攰！

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4. 九陽家用全自動豆漿機 震撼價¥399 (原價¥499)

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如果你同小編一樣好鍾意飲豆漿的話，呢部出自九陽嘅全自動豆漿機就啱晒你喇！

豆漿機利用高轉速技術，每分鐘可以達致15000轉，令豆漿可以口感細膩香醇。電機高速粉碎下可以快速打破食材嘅細胞壁，充分釋放內部營養，令營養唔會流失。

而且豆漿機透過360°立體加熱，可以令豆漿均勻煮熟，唔會癡底。可以預設時間及溫度，可預設時間為3至11個鐘，夜晚set定，第二朝一起身就有新鮮豆漿飲喇！

用法好簡單：

1. 直接倒入黃豆

2. 再加入適量水

3. 將機頭蓋好鎖緊，選擇合適嘅操作模式，撳掣開啟就得喇！

除咗可以用嚟整豆漿之餘，仲可以煲粥﹑整豆腐花﹑果仁露﹑果汁等等，都好多功能㗎！接受7天無理由退貨，所以買咗返去唔啱都唔緊要！

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5. 小熊家用空氣淨化噴霧加濕器 震撼價¥79 (原價¥399)

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夏天晚晚開冷氣的話，好容易令到皮膚好乾，所以好多人都會擺杯水喺床頭位等空氣濕潤少少，但其實功效都唔係太大。小熊家用空氣淨化噴霧加濕器就可以解決呢個問題喇！

加濕器設有智能恆濕系統，可自動根據環境濕度調節霧量。內置空氣過濾網，可以過濾空氣雜質，從而淨化空氣。而且加濕器利用巴氏殺菌技術，透過物理式加可以殺死水中有害嘅微生物，除菌高達99%。4升大容量，持續使用12個鐘都冇問錯。

用法簡單，只需打開揭蓋，倒入適量嘅水就可以使用。而且仲可以隨個人喜好喺機內加入花果﹑檸檬等等去除空氣異味。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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