【一網打盡 x Ztore】網購柴米油鹽 仲有得賺現金券 抵過落街買！

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全新網購回贈平台「一網打盡」迎新活動一浪接一浪！由即日 2019年9月16日 起至 9月22日期間，經「一網打盡」前往「Ztore」 網購任何產品，即刻送你雙倍回贈「01積分」，憑「01積分」仲可以兌換各式各樣嘅禮品，包括Pacific Coffee現金券、CitySuper超市禮券、OK便利店 現金券或KKday 旅行禮券等等，多種禮券等你嚟換！

以後想買柴米油鹽、生活雜貨仲邊使落街㗎？「Ztore」一站式網上超市，超過10000款超市產品、護理保健品、母嬰用品、寵物用品畀你揀，貨品種類包羅萬有！上網落單，送貨上門！慳錢慳力慳時間，最重要係可以儲積分，換禮品！齊齊上「一網打盡」，做個網購達人喇！

⚡迎新月第三擊：「Ztore」雙倍01積分回贈

由2019年9月16日起至9月22日11:59PM，凡經一網打盡前往「Ztore」購買任何產品即可賺取雙倍「01積分」，原本「Ztore」回贈倍數為 3.5 倍，活動期間內回贈倍數高達至 7 倍！

雙倍「01積分」計算方法：

以當時結帳價格（扣除第三方商家可能提供的優惠後的折實價格）乘以原本回贈倍數乘以二！

假設 Ztore 結帳金額為$1000，於雙倍積分回贈活動期間，可以賺到 $1000 x 7 = 7000 積分！

01積分計算實例

即刻跟住以下簡單四步，01積分輕鬆賺到！

🔻一網打盡雙倍「01積分」活動玩法🔻

Step 1. 前往香港01頁面，註冊成為香港01會員。

Step 2. 留意商家回贈倍數，經一網打盡前往各個網上購物平台購物。

Step 3. 選購產品，於活動期間內加入購物車並結帳，即代表確認賺取雙倍「01積分」。

Step 4. 接收短訊確認訂單已紀錄（「01積分」將於30內存入會員帳戶並有短訊通知）。

更多一網打盡雙倍01積分活動條款及細則，請按此連結。

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