iHerb週年慶多重優惠！9月每日不同商品77折 仲有中秋限時優惠！

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保健營養品網站iHerb為咗慶祝成立23週年，今個9月就為大家推出多重優惠，加上臨近中秋，網站更同時推出限時中秋88優惠，如果揀啱本身做緊折扣嘅品牌，隨時仲有得折上折！

1. iHerb中秋限時減：買滿 USD$100 全單 88 折

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（iHerb網站截圖）

iHerb 今次嘅中秋優惠只限於大陸同港澳訂單使用，由即日起至 9月15日 01:00，只要大家喺網站上買滿 USD$100，結帳時再輸入優惠碼【MOONCN19】，全單即刻有 88 折！大家除咗可以趁呢個機會入手營養補充品，仲可以同時選購埋外國進口嘅零食飲料，預備過中秋！

2. iHerb周年慶：9月日日77折

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（iHerb網站截圖）

iHerb 23歲生日決定與眾同樂，今個9月份，整整一個月iHerb每日都會推出一款精選類目或者人氣品牌嘅77折優惠，折扣只限當日使用，只要大家入咗網站之後，撳入最上方嘅黃色banner，就可以睇到當日邊啲商品做緊優惠，同樣喺結帳時輸入指定嘅優惠碼，就會可以享有77折！

小編提提大家，如果想買得更抵，除咗要留意訂單金額，仲要睇埋有咩品牌同時做緊優惠，皆因iHerb不時都會流輪推出唔同牌子或者唔同類別商品嘅折扣！

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(產品資料以官方最新發佈為準)