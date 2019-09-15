網購攻略 網購攻略

打機唔止角色要儲裝，玩家都一樣要齊裝，繼上次為大家介紹過曲面電腦Mon，今次小編再同大家推薦埋其他電競裝備，助你喺多方面同時提升戰鬥力，Carry全場，戰無不勝！

達爾優牧馬人EM915遊戲專用滑鼠 ¥139起 (原價¥209)

選擇電競滑鼠時，最重要留意滑鼠嘅DPI(每英吋直線距離的點數)以及FPS，因為兩者都同靈敏度有關，但注意FPS嘅數值雖然越高越好，但DPI數值就要配合番電腦螢幕，如果解像度越高，就最好選擇番DPI高嘅滑鼠，咁移動同點擊就會越順同越精準！

達爾優電競滑鼠具有多種功能，其中最方便嘅必定係有7個可以獨立設定嘅按鍵，可以自行設定打機時最方便自己嘅功能，加上150 IPS嘅追蹤速度同6000DPI，對遊戲中加速、跟蹤同瞄準相信都好有幫助，而且滑鼠經過特別嘅設計，用落手感好，打機嘅時候就自然更得心應手啦！

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 3 + 2

達爾優牧馬人合金版機械鍵盤 ¥109起 (原偵¥149)

打機有好嘅滑鼠當然都要有好嘅鍵盤配合啦，用於遊戲嘅鍵盤多數都屬於機械式鍵盤，每個按鍵各自都擁有獨立嘅機械軸嚟傳送訊號。簡單嚟講，機械軸以顏色區分，包括青軸、黑軸、紅軸、茶軸、白軸等等，使用嘅機械軸唔同，按鍵後嘅反饋嘅力道同鍵程嘅快慢都會有所不同，而黑軸鍵盤會係多數遊戲玩家嘅首選，因為按鍵鍵程最短，用起嚟反應迅速，非常啱玩動作同戰略遊戲。

呢款達爾優電競鍵盤使用咗最著名嘅Cherry機械軸，再配合機械式黃金觸點技術，按鍵嘅反應速度係相當快速同流暢，而且有全鍵無衝突嘅設計，無論你同時按幾多個鍵，都可以即時同時作出反應。當然都唔少得有自定義功能鍵同快速鍵，可以自行設定需要嘅功能，加上背光嘅設計，型格同實用兼備！

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 4 + 3 + 2

西伯利亞 V21頭戴式遊戲耳機 ¥159起 (原價¥299)

打機對戰嘅時候，聲音絕對都係其中一個致勝關鍵，例如玩射擊遊戲時，就需要用到有立體感嘅聲音嚟分辨敵人嘅位置方向，所以購買耳機嘅時候最重要係留意聲道，其中7.1聲道就最適合用嚟打機，環繞感強，可以準確分辨嚟自唔同方位嘅聲音。

呢款西伯利亞耳機得到世界電子競技聯盟認證，採用立體感強嘅7.1聲道以及50mm石墨烯發聲單元，音域夠廣，無論聲音嚟自邊個方位，有幾細碎都可以輕鬆分辨。耳機咪亦具有降燥功能，同隊友對話更清晰兼無雜音，而單獨嘅音頻控制器就方便玩家以單手調整音量、耳機咪以及燈光功能，咁打機時就可以更全神貫注喺遊戲之中！

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 3 + 2

近年電競裝備嘅價錢越嚟越貴，單單一隻滑鼠可能已經過千蚊，但以上款款電競裝備嘅價錢都非常合理，而且功能全面，性價比可以話係非常高，無論你定打機達人係新手入門都不妨入番套裝備試試啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)

想知道更多即時優惠資訊，立即加入我哋嘅Telegram Group啦！

👉按此加入優惠碼發放區👈