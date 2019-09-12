平掃歐美風靚衫! 英國時裝購物網站ASOS長年有折 全球免運費!

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作為最愛網購嘅國家，英國嘅網購平台真係多到十隻手指都唔晒，如果要數當中最出名同最抵買，相信絕對係非時裝購物網站 Asos莫屬！小編今次就為大家介紹一下呢個全英國最大型嘅時裝購物網站，兼話埋你知有咩優惠，以及點買最划算，愛好歐美服飾嘅朋友千祈唔好錯過！

ASOS 以價錢親民，而且款式夠多而聞名，除咗有自家制同名品牌，更加匯集咗大量嚟自世界各地嘅唔同牌子，種類由男女裝衫褲鞋襪、手袋、配飾去到化妝品、日常雜貨都統統有齊。而小編最欣賞嘅一點，就係佢地設有適合不同身型同場合嘅服裝系列，就好似大碼衫、孕婦衫、伴娘裙都可以喺呢度搵到，每日都有新貨上架，仲要全球免運費！

(ASOS網站截圖)

當然唔少得大家最關心嘅優惠，𠵱家小編就話埋你知ASOS嘅購物小技巧，咁就可以買得更划算啦！

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1. 緊貼網站留意最新折扣+優惠碼

ASOS 幾乎係全年都做緊各種折扣，就好似最近就做緊低至7折嘅優惠，基本款上身衫最平唔使HKD$50就有交易！大家記得不時留意住網站嘅最新update喇！

2. 學生9折優惠

所有合資格嘅學生都可以喺ASOS享用9折優惠，而優惠並非用完一次就冇，而係直到畢業前都一直可以用！只要喺ASOS網站填番相關嘅資料，核實後就可以得到學生專用嘅優惠碼一個。

3. ASOS Outlet

除咗限時嘅折扣優惠，ASOS 上亦有一個「outlet」嘅位置係專售賣過季清貨商品，雖然款式未必係最新，但價錢最低可以去到3折㗎！

4. 揀啱匯率平上加平

如果想買得更平，大家不妨先比較一下各國兌港幣嘅匯率，例如近期英鎊回落，以英鎊購物價錢會比起以港幣購買便宜。比較嘅時候只需喺右上角將所在地同貨幣更改，咁就可以以更抵嘅價錢買到心頭好喇！

係咪聽到都覺得好心動呢！心動不如行動喇，趁住就嚟轉季快啲上ASOS睇睇有咩秋冬新裝好入手！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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