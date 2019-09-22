【入秋必買】新加坡女裝網店 WARDROBEMESS 糧尾都買得起嘅衫 ？

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秋季將至，又係時侯要幫衣櫃添購新衣，為秋天做好準備喇！但係望望月曆，又到月尾即係糧尾，冇錢又點買新衫呢？各位月光族們請放心，精明嘅小編又幫大家物色咗一間平、靚、正，性價比高嘅新加坡女裝網店 — WARDROBEMESS，即刻睇睇有幾抵買喇！

WARDROBEMESS 係一間來自新加坡嘅女裝網店，衫、褲、鞋、襪、袋、飾物樣樣都有得買，整體走比較簡約、韓系、輕熟女嘅風格。而每件item價錢大約都只需HKD$100-200多，就連大部份袋款、鞋款HKD$200都唔使就有交易喇！除咗價錢吸引之餘，款式選擇亦非常多，無論係返工衫、出街衫、度假裝都可以喺WARDROBEMESS搵得到！小編精心挑選咗 5 款必買入秋單品，一齊跟住小編去shopping喇！

1. CROP DENIM JACKET HK$203

秋天必備牛仔褸，易襯又百搭！呢件牛仔褸係Crop版型，下身可以搭配高腰褲、裙，即刻拉長視覺比例，瞬間變「長腿姐姐」！

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2. *PREMIUM* LINEN BLAZER (BONE) HK$273

今個秋冬天，西裝外套依然大熱，唔少韓國小姐姐都着佢。而亞麻質料嘅西裝外套畀人感覺就更日常，如果怕着西裝外套會太formal嘅姊妹可以入手呢一件試試喔！

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3. RAW HEM FLARE JEANS HK$180

揀牛仔褲小編有三大要求，分別係「高腰」、「修飾腳型」、「顯瘦」！而呢條牛仔褲就正正滿足到晒 3 個願望，皆因佢係高腰設計，而且係直筒版型，可以完美修飾腳型，就算你係O型腳定蘿蔔腳，着上佢都可以掩飾一切，咁望落就更瘦更fit喇！

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4. *PREMIUM* FRONT SLIT PRINTED MAXI HK$180

呢條半身長裙係雪紡質料，感覺非常溫柔又飄逸。而且裙嘅下擺做咗兩個開叉位，設計特別之飾，行起路時雙腳仲會若隱若現，性感得來又低調，實在耐人尋味～

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5. CUT OUT BUCKET BAG (MOCHA) HK$162

呢個手袋係水桶型設計，外表小小一個但容量好大，連每個姊妹出門必帶嘅化妝袋都輕鬆裝得落！更重要係咁高質嘅袋竟然連HKD$200都唔使！姊妹們，買它！買它！另外，WARDROBEMESS仲有好多袋款可以慢慢揀㗎！

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溫馨小提示：貨品由新加坡寄香港大約需要5 - 17個工作日，大家快啲把握時間，即刻上去挑選新衫為秋天做好準備！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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