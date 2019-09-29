【新手爸媽慳錢攻略】百佳BB節至抵尿片優惠 買滿$688再送福袋!

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𠵱家香港地養大一個BB已經唔止400萬，如果各位新手爸媽想慳錢，但又想畀自己小朋友最好，咁就要從日常購物開始入手，趁大減價時大手買定各樣必需品，實行慳得就慳！今期百佳網店就正好做緊BB節優惠，大量嬰兒用品以折扣價出售，購買指定牌子產品或者買滿指定金額仲會額外再送嬰兒用品！各位爸媽，慳錢嘅機會嚟喇！

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【BB節優惠一】買嬰兒產品送福袋！

由即日起去到10月17日，大家只要喺百佳網店買嬰兒產品，包括尿片、嬰兒食品（但不包括奶粉）、嬰兒用品滿$688，即送番總值約$400嘅嬰兒個人護理套裝福袋！今次呢個優惠只限網上獨家，大家有買趁手！

（百佳網店截圖）

【BB節優惠二】各大牌子紙尿片優惠！

照顧初生BB實在會用到好多消耗品，尤其係紙尿片，趁減價大量入手絕對可以慳到唔少錢！今次百佳BB節主打不同牌子嘅尿片優惠，包括「幫寶適尿片」、「花王尿片」、「好奇尿片」、「大王尿片」等等嘅常用牌子都有優惠，即刻撳入下圖睇睇有咩抵買！

既然送貨上門，各位爸媽不妨一次過買埋嬰兒食品，慳水兼慳力！

今次嘅百佳BB節只係做到10月17日，其中部分優惠只限網上獨家，只要買滿$500就可以享有即日免費送貨，各位爸媽落單前要先留意！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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