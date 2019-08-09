《媽媽B啊 》搓手液可以取代傳統洗手嗎？養成嬰幼兒正確洗手習慣

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洗手不但可以預防傷風、感冒或其他感染，而且可以防止疾病傳播。懂得正確的洗手方法和養成洗手的習慣可以讓你和孩子遠離病菌。為求方便，都市人喜歡用搓手液，但搓手液可以取代洗手嗎？

嬰兒搓手液有別於酒精搓手液。根據世界衛生組織（WHO）指示酒精搓手液應含高達75%的酒精成份，而且加入0.125%的雙氧水，才可以機乎殺除所有病原體，把細菌產生抗性的機會減到最低，達到最佳的保護效果。而美國FDA 亦提出搓手液應含 60%-95% 濃度的酒精成份才可以達到理想的滅除病原體效果。

高濃度的酒精成分對兒童有害，所以嬰兒搓手液不含酒精成份，而是採用benzalkonium chloride代替酒精的殺菌效果。可是多項健康醫學研究都發現 benzalkonium chloride 並不能殺除多樣性的病原體，滅除病原體的效果並不如酒精搓手液。所以嬰兒搓手液的防止感染的效果未如預期，而且不能去除表面污垢，建議媽媽們盡可能避免使用搓手液代替洗手。

家長應以身作則，實行正確洗手習慣，讓寶真有樣學樣。根據衛生防護中心，正確洗手有五步曲：

1. 先用手弄濕雙手

2. 加入梘液，揉搓雙手最少20秒，包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖和手腕

3. 用水沖洗乾淨

4. 用抹手紙抹乾雙手

5. 用抹手紙關上水龍頭

但當附近沒有洗手工具時，搓手液可以是一種選擇。 家長應該先自己用搓手液搓手，待搓手液在手中完全揮發掉，再協助寶寶搓手。

在學前讓寶寶建立洗手習慣，可以令他們有洗手的自覺，養成健康好習慣。即使日後開始上學，媽媽不能在身邊督促，他們亦會懂得進食前、如厠後、打噴嚏後要認真洗手。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)