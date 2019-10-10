轉季易敏感？ORIGINS天然護膚品急救問題肌 官網入手限量護膚套裝

最近開始轉季，天氣經常不似預期，時凍時熱，時乾時笠，皮膚狀態稍為差少少，乾燥、敏感、痕癢等等嘅問題即刻出晒嚟，遇着以上情況，又係時候考慮幫護膚品轉轉季！深得唔少敏感肌用家歡心嘅ORIGINS最近就推出咗一系列限量節日護膚套裝，一齊嚟睇睇邊款適合秋冬使用！
（ORIGINS截圖）
多數人夏天都會使用較為輕型嘅護膚品，但嚟到秋冬，呢啲護膚嘅補濕能力已經唔足以應付乾燥嘅天氣，因此嚟緊就要將護膚嘅重點放番喺保濕同舒緩上。ORIGINS一向以成份天然、植物為本為基礎，加上完全不含有害防腐劑，轉季時用嚟調理皮膚，以及急救問題嘅都好有效！
（ORIGINS截圖）
🔻小編精選3大限量護膚套裝🔻
靈芝菇菌強效健膚套裝 （ORIGINS截圖）
1. 靈芝菇菌強效健膚套裝 HK$620 (價值HK$1066)
靈芝菇菌嘅產品一向都係ORIGINS嘅皇牌，而當中嘅靈芝水甚至被一眾用家稱之為神仙水，據聞全球每7秒就賣出一支，皆因靈芝菇菌嘅成分除咗可以加強皮膚嘅防禦力，仲可以舒緩敏感同改善發炎或痘痘肌嘅問題，無論咩季節都需要一套用嚟旁身急救。
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皇牌面膜套裝 （ORIGINS截圖）
2. 皇牌面膜套裝 HK$420 (價值HK$635)
皇牌面膜set一套已經包含深層清潔、保濕鎖水同鎮靜舒緩3款面膜，足以應付各種日常保養需要。除咗輪流使用，各位仲可以根據自己嘅膚質試試Mask Jamming，針對指定部位嘅皮膚改善唔同嘅問題。
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皇牌5件體驗套裝（ORIGINS截圖）
3. 皇牌5件體驗套裝 HK$240
呢款皇牌5件體驗套裝只限官網獨家，一套已經集合晒ORIGINS多年嚟嘅皇牌護膚品，包括泡沬潔面霜、靈芝水、抗皺精華、亮采面霜同清潔面膜。如果未用過ORIGINS，而又心大心細唔知買咩，以呢set作為入門套裝就啱晒喇！
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現時Origins官網仲做緊以下兩個優惠：
優惠一：首次購物即送30ml靈芝菇菌紓緩水
優惠二：只要購物滿HK$680，並於結帳時輸入優惠碼【GIFT680】，即送皇牌靈芝菇菌旅行套裝一份
大家仲唔快手買番啲秋冬適用嘅護膚品，為轉季做好準備？
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