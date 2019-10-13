【日本楓起了】秋天遊關東、關西、九州，北海道 賞紅葉路線推薦!

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踏入十月，又到一眾旅人期待已久的紅葉季，對香港旅人來說，日本當然是首選的賞葉出遊地，不論是關東、關西、九州，抑或北海道，幾乎處處都有漫山遍地的紅葉美景。如果大家最近也有計劃到日本走一趟，但還沒有頭緒要去哪一個城市，那就一起來看看以下為你推薦，日本各地的賞紅葉路線吧，出發！

【關東東京】渡良瀬溪谷鐵道・高津戶峽・草木大壩・足利花卉公園燈光秀 HK$836

東京不只有購物和美食，其實還有不少值得一訪的紅葉景點，如果想來一趟非一般的行程，在東京北方的渡良瀨溪谷就是不錯的選擇！不但可以在高津戶峽以散步的方式欣賞秋景，還可以乘搭外型復古的小火車，穿梭於紅橙黃綠的楓葉山谷之中，就好像進入了日本動畫中的鐵道場景一樣，感覺特別有意境！

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【關西京都】嵐山楓葉季・京馬車・保津川遊船・漫步天龍寺 HK$625

京都是全日本最多楓葉的地方，其中嵐山更是數一數二的經典賞楓地，最特別之處在於嵐山不止有秋季紅葉，更有一片綠色的竹林，紅紅綠綠的色調別有一番味道。小編推薦大家先租借一日和服，再乘搭觀光馬車京馬車和保津川遊船，以慢步調好好感受紅葉圍繞身旁的感覺。餘下半天就在古色古香的京都隨意逛逛拍拍，懷舊又帶點夢幻感！

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【九州賞楓】大興善寺、清水寺本坊庭園、太原銀杏 HK$711

九州同樣是日本人賞楓的熱點，雖然知名度遠不及京都，但景色其實絕對不輸關東關西！在九州除了可到清水寺本坊庭園、大興善寺等有名的紅葉勝地欣賞美景，還可在福岡縣南部的廣川鎮看大片金黃的銀杏森林，只要大家抓準時機，就能一次欣賞到兩種日本秋日美景！

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【北海道賞楓】豐平峽小樽秋日賞楓一日遊 HK$392

說到北海道的景色，大家可能會想起一大片的薰衣草田吧？這次就來點不一樣，看看北海道火紅火紅的楓葉吧！在札幌近郊的豐平峽水庫保持了最原始的山林生態，進入十月，整個山頭到處都是紅葉，這個時候還能乘搭期間限定的紅葉纜車，從海拔1,100的山頂遠眺整片山景，非常壯觀！不過要注意喔，北海道因為氣候偏冷，楓葉在9月中下旬就會開始變紅，有興趣到北海道的朋友記得要抓緊時間！

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除了以上的紅葉熱點，其實日本各地還有更多值得一遊的賞葉路線，最近KKday剛好推出紅葉行程的優惠，只要購買指定日本紅葉行程滿HK$500，再輸入優惠碼【UTKKDAY50】，即減$50大元！部分行程非常搶手，打算到日本旅遊的朋友，記得抓緊時間看看有沒有什麼適合你的一日遊行程！

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