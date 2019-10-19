盤點3間台灣女星自創時裝網店 人氣超高 件件都好搶手！

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明星們嘅穿搭往往都係時尚嘅指槱，加上長時間接觸時尚圈，唔少明星都開始善用自己嘅潮流觸覺，創立自己嘅個人品牌，仲會親自擔任埋設計師同模特兒，單係呢幾個元素，相信已經燒到唔少粉絲及時裝迷！今次為大家盤點3大台灣女星嘅自創時裝品牌，每間都各有風格，而且價錢超級親民，就算係學生都負擔得起，即刻睇下你嘅偶像有冇份！

1. 昆凌自創品牌——JENDES

昆凌嘅自創品牌JENDES主打美式休閒風格，每件服裝嘅設計都結合咗昆凌自己喜歡嘅風格同款式，型格得嚟帶點隨性，同時又融入咗每季最新最流行嘅元素，品味果然係不容小覤，如果各位姊妹本身都係行開歐美風，不妨去買番兩件，跟模特兒取下時裝經！

2. 范瑋琪服裝品牌——GENQUO

范范范瑋琪嘅服裝品牌GENQUO主打簡約舒適嘅日系無印風，每件單品幾乎隨手拎起都可以輕鬆配搭，Causal 得嚟又唔會令人感覺求其，反而帶有平易近人嘅溫柔感，唔同類型嘅姊妹相信都可以駕馭得到。除咗女裝，GENQUO亦有親子裝同情侶裝，大部分價錢都係HK$300內，CP值咁高，真係忍唔住一件接一件加入購物車！

3.許路兒自創品牌——LURE HSU

許路兒將自己最愛嘅率性美式風格融入個人品牌LURE HSU之中，相對於同樣走歐美風嘅JENDES，LURE HSU偏向帶點小性感，衣服設計雖然較為簡單同日常，但就非常突顯到女人韻味。LURE HSE最特別之處在於有How To Wear嘅襯衫指南，將唔同類型嘅服飾，例如黑色衫、牛仔衫褲等等分為唔同主題，再提供唔同造型畀大家參考，而價錢同樣係超級親民，每件衣服大概HK$200就有交易，就算成套買都負擔得起。

以上三個品牌同樣都有提供海外購買服務，由速遞公司直送香港，而運費則會根據衣服嘅重量同速遞公司而定，小編已經忍唔住手揀咗幾件，準備去埋單喇，大家睇啱都快手入貨，皆因佢地好多貨品非常搶手，稍為猶豫就會俾人搶走！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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