DW以外極簡風襯衫手錶 美國小眾牌子BREDA WATCHES唔怕周街撞款

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雖然𠵱家大家都習慣以手機睇時間，但咁樣並唔代表手錶已經失去佢嘅價值，皆因手錶仍然係用嚟襯衫造型嘅最佳配飾！如果大家最近正考慮入手新手錶，喜歡簡約風格，而又唔想買撞款撞到傻嘅DW，不妨睇睇以下呢個小眾美國手錶品牌！

BREDA WATCHES於2019年喺美國DALLAS創立，錶款主打極簡風格，設計簡約得嚟又帶有少許輕熟感，再利用顏色配搭帶出高級嘅感覺。重點係價錢並唔貴，大概HK$800幾蚊就有交易，而款式亦都會不斷推陳出新，雖然並非大品牌，但錶款嘅設計媲美唔少出名嘅牌子，平平地買多幾隻用嚟襯衫，絕對超值。

BREDA WATCHES喺香港暫時未係好熱門，雖然𠵱家未有門市或代購購買，但大家都可以直接上官網買到！最近佢地嘅官網仲做緊AUTUMN OFFER，只要選購任何正價款式手錶，再輸入優惠碼【AUTUMN】，即減USD$10！

（BREDA WATCHES截圖）

1. BEVERLY系列女裝手錶 USD$90

2. ESTHER系列女裝手錶 USD$125

3. Eva系列女裝手錶 USD$100

4. PHASE CHRONOGRAPH系列男裝手錶 USD$195

5. BELMONT系列男裝手錶 USD$70

+ 4 + 3 + 2

BREDA WATCHES暫時只能於美國官網上購買，但有提供全球國際運送服務，郵費會根據包裹重量、送貨地區、速遞公司而定，有意換錶嘅不妨睇睇呢個牌子啱唔啱心水！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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