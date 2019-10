【男人必睇】應付女朋友系列—$1000輕鬆KO（初階）

網購攻略 網購攻略

聖誕節就到喇!各位男人諗好送乜畀女朋友仔未呢?唔係呀嘛,仲未有頭緒?😡不過唔使驚,今日小編就益吓大家,分享一吓送禮推介,打救迷惘的手足,唔可以話包你女朋友一定滿意,不過都算係真心推介,記得坐定定唔好走開😋

想氹吓女朋友好簡單啫,shut up and take my money!但點樣氹到女朋友之餘又俾佢覺得你有花心思又真心先係重點。女朋友化妝品用開咩牌子你未必知,但小編就知道Bobbi Brown啱啱推出嘅節日限定產品一定個個女人都鍾意,而且唔捨得使自己錢買。

網路圖片

成日送嗰啲Pandora﹑Apple Watch﹑AirPods,真係通通都out晒,計我話識揀化妝品同護膚品畀女朋友嘅男人先至最charm最抵鍚。

好啦立即睇吓有咩產品可以羸盡女人歡心咁巴閉啦!

THE CLUTCH CLASSICS EYE, LIP & CHEEK SET 限量彩妝組合 (Bobbi Brown官網截圖) 1. THE CLUTCH CLASSICS EYE, LIP & CHEEK SET 限量彩妝組合 HK$280 首先要介紹呢個彩妝組合真係超級抵,套裝包括:迷你脂胭唇膏﹑迷你耀目煙燻眼睫毛液﹑迷你柔絲亮澤唇膏﹑化妝袋。雖然全部都係迷你裝,但係同樣實用!咁抵嘅價錢就有齊三樣化妝必需品,必買!

2. KEEP GLOWING LIP & CHEEK SET 亮肌彩妝組合 HK$450

呢個套裝又係超正,包含美肌光影粉﹑迷你閃亮唇彩﹑迷你蜜粉掃。平時買枝靚嘅蜜粉掃都已經要三﹑四百蚊,𠵱家$450仲包埋兩樣產品,實在係太正了。

THE BREAKFAST CLUB EXTRA SKINCARE SET 潔膚修護套裝 (Bobbi Brown官網截圖) 3. THE BREAKFAST CLUB EXTRA SKINCARE SET 潔膚修護套裝 HK$1,200 呢個送禮就啱晒啦,靚靚仔仔大方得體,見得吓人,$1200唔過份吖!男人通常都唔明點解啲女人嘢咁貴,咁我又講解吓啦。 套裝包括:晶鑽保濕修護面霜﹑紓緩卸妝潔面油﹑晶鑽保濕修護眼霜﹑清潔配件。晶鑽保濕修護面霜價值$860;紓緩卸妝潔面油價值$400;晶鑽保濕修護眼霜$650。𠵱家只需$1200有齊三樣Bobbi Brown嘅皇牌產品,仲送埋洗臉用嘅小配件,真係超抵!

4. LOVE IN THE AFTERNOON EYE SHADOW PALETTE Love in the Afternoon 8色眼影盤 HK$380

唔知護膚品啱唔啱女朋友用?咁你送化妝品就實冇死啦!呢個眼影盤可能男人唔識欣賞,但相信好多女人都一定會鍾意!一盒8隻顏色,有閃有唔閃,以偏粉色嘅大地色為主,好日常而且易carry,相信個個女人都啱。

5. LUXE GEMS EYE SHADOW PALETTE 7色柔絲炫彩眼影盤 HK$690

如果自問你女友有啲浮誇又唔實際的話,送呢個眼影盤就啱啦。一盒7隻顏色,唔好一見到隻寶藍色就嚇親,因為其他顏色都算易carry㗎。呢個眼影盤最大嘅賣點就係靚,未必實用,但真係靚。好多女人都鍾意儲化妝品㗎,鍾意買嚟儲又唔用,基本上呢個病好正常唔好嚇親。

💁🏻‍♀溫馨小提示:

首次購買任何產品,結帳時輸入優惠碼【WELCOMEOCT】,即送皇牌卸妝護膚組合。組合包含:控油零瑕妝前底霜4m﹑紓緩卸妝潔面油15ml﹑膠原活膚保濕面膜7ml。

Bobbi Brown迎新禮遇 (Bobbi Brown官網截圖)

祝大家開開心心同另一伴拆禮物,過一個甜蜜嘅聖誕~ 趕唔切聖誕節的尾班車嘅單身狗們都唔使傷心,咪當獎勵一吓自己辛苦工作咗咁耐囉!女人用自己錢買嘢畀自己都好叻好抵錫😘😘

(產品資料以官方最新發佈為準)

