男生必學狙擊女心韓系穿搭！變身OPPA之必備單品 & 網店推薦！

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最近幾年韓風盛行，韓系亦順勢成為眾多穿搭風格中嘅大勢style，更係唔少女生心目中嘅理想男友衣着風格！如果巴打們都想挑戰一下韓風造型，但又無從入手，今次就等小編介紹你最易入門嘅簡約系韓裝穿搭，再推薦韓國男神們必備嘅單品畀大家，學識之後包你立即成為女生心中嘅暖男OPPA！

🔻2019韓系穿搭重點🔻

1. 以簡潔俐落、清爽乾淨為重點

2. 多選用低飽和度嘅素色或簡單款式單品，例如，條紋圖案、格仔圖案等等

3. 下身嘅單品應盡量挑選合身，而非oversize嘅款式

4. 露出腳踝，增加腿長比例

5. 最重要一點！將上衣攝入褲頭，營造慵懶感

（SEARCHx網站截圖）

了解完韓風穿搭嘅重點，係時候要入手番啲韓裝嚟試試！嚟自台灣嘅韓系男裝店SEARCHx，主打韓國質感服飾，除咗會喺韓國搜羅最新嘅男生服飾，亦會同韓國當地嘅廠商合作，每個禮拜送上最新嘅韓國服裝同配飾。男裝以外，網站亦有多款情侶Tee、衛衣、外套等等，韓系情侶絕對不能錯過！

🔻韓風穿搭必備單品🔻

LOOK 1

1. 純色高領Tee NT$880

2. 棉質休閒西裝褲 NT$1,380

LOOK 2

3. 寬鬆條紋恤衫 NT$1,380

4. 休閒長褲 NT$1,180

LOOK 3

5. 長風衣外套 NT$3080

6. 條紋長TEE NT$1,480

7. 休閒牛仔褲 NT$1980

𠵱家係SEARCHx購物寄往香港地區，一律採用順豐到付，換言之落單後最快3，4日已經可以收到貨！各位男生們，今個秋冬快啲準備化身暖男OPPA啦！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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