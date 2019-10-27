可愛平價AirPods Case大匯集!秋冬來到 不如幫AirPods着番件外套?

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噓！偷偷話畀大家知，作為外貌協會會長嘅小編，當初睇中AirPods嘅幕後原因莫過於係可愛嘅AirPods Case實在太多，萌到小編內心潛伏已久嘅少女心都爆發了！為咗帶呢班小可愛返屋企，小編唔單止入手咗AirPods，仲喺淘寶上揀咗好多AirPods Case。但係望住淘寶上面海量嘅款式，真係稍為有小小選擇困難症都揀唔到。所以經過小編層層篩選後，挑選咗以下款式，全部都係精英中嘅精英，一齊跟住小編嘅推薦清單加入購物車喇～

店鋪一：《Gemini工作室》

1. 養樂多乳酸菌AirPods保護套 ¥23

OH MY GOD！小編內心要融化了！即使從來都冇一日一益力多嘅習慣，但小編都要收服佢，皆因佢嗰表情實在太萌太QQ，可愛得太過份喇！犯規！😤

+ 5 + 4 + 3

2. 悲傷青蛙AirPods保護套 ¥23

PePe可以話係WhatsApp界新晉網紅，基本上人手一套PePe Stickers🐸。如果你都鐘意PePe夠搞怪，呢款保護套一定正中你下懷。見到PePe咁慘慘豬嘅表情，真係忍唔住要帶你返屋企至得！

+ 4 + 3 + 2

除咗上面 2 款，同一店鋪仲有好多獨一無二嘅Q版卡通造型AirPods Case，大部份都係硅膠材質，而硅膠唯一缺點係物料比較厚，導致Airpods笠咗Case之後會變大舊咗。不過勝在外型搭救，好喇，見你哋咁可愛小編就原諒你哋喇！

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+ 3 + 2

店鋪二：《九點半open》

3. 泰迪狗小熊針織毛線AirPods保護套 ¥49.9起

呢個咁QQ嘅貴婦狗仔AirPods Case係由店家織織復織織，一針又一針咁純手工編織而成㗎！雖然價錢貴小小，但手工嘢貴啲都好合理。最重要係夠晒得意，仲要同小編屋企嘅小毛孩撞晒樣，點捨得唔帶佢個孖生兄弟返屋企啊？😍

+ 5 + 4 + 3

4. 秋田犬針織AirPods保護套 ¥49.9起

如果你對貴婦狗冇乜Feel，唔知你又鍾唔鍾意秋田犬呢？呢款秋田犬Case仲有對QQ立體耳仔，真係可愛到令人毫無抵抗能力！可愛程度，小編會畀你滿分！

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5. 吐司麵包掛件AirPods保護套 ¥28.8

若果你哋厭上面啲款式過於浮誇，咁呢款Case絕對係低調嘅可愛。皆因保護套係全淨色，仲要係今期流行—奶茶色，再望望買家實物圖，真係完全無色差。而且皮革質感出乎意料地好，望落唔係廉價嘅Cheap皮。當然，成個Case嘅重點就係旁邊嗰Q版方包公仔鎖匙扣喇！保護套仲附設埋安全扣，可以將AirPods扣係手袋上面，唔怕整唔見之餘又可以做裝飾！

+ 5 + 4 + 3

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+ 3 + 2

其實AirPods Case 唔單止可以起到保護作用，防止刮花同整污糟。更重要係其實快樂都可以好簡單，望住啲咁可愛嘅Case，已經好治癒，心情都會豁然開朗。😊

好喇！事不宜遲！大家馬上動起來，幫你哋嗰AirPods揀番幾件新衫衫喇～

(產品資料以官方最新發佈為準)

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