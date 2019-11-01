【雙11來了】NET-A-PORTER 78折入手人氣名牌包包 低中高價位之選

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女人對手袋總係有無窮無盡嘅慾望，尤其名牌手袋，除咗款式同用料高質上乘，如果識得買，其實都係投資嘅一種，皆因名牌袋嘅價錢近年越升越高，只要趁住減價時入手，無論係自用定轉手都可以話係賺左！繼上次名牌減價第一擊後，今次NET-A-PORTER再大力加推雙十一優惠，多個指定牌子嘅手袋、服裝、鞋款、配飾統統都有78折優惠！上次錯過嘅朋友今次記得快啲入手，優惠不等人啊！

嚟自英國嘅NET-A-PORTER主打時尚奢侈品，網站上囊括超過350個名牌牌子、當紅設計師嘅自家品牌，以及只限網上獨家出售嘅單品，無論係TOM FORD、MARNI、JIMMY CHOO、Chloé、Stella McCartney等嘅經典大牌，定小資女們最愛嘅輕奢牌子諸如YUZEFI、WANDLER、CULT GAIA等等都一應俱全！

(NET-A-PORTER Facebook截圖)

▼NET-A-PORTER限時折扣優惠▼

𠵱家只要於NET-A-PORTER選購Seasonal Edit商品，結帳時輸入優惠碼【SINGLES22】，即可享有78折優惠！優惠期由11月1日(00:00)開始，去到11月11日(23:59)完結，大家記得要快手，優惠錯過就唔知幾時再有！

正所謂手袋嫌少不嫌多，繼上次小編們為大家介紹咗7個人氣手袋款式，今次再為大家物色多6款，無論低中高價位都有齊，總會搵到你嘅心頭好！

▼小編熱選人氣手袋款式▼

TOM FORD Triple Chain embellished leather shoulder bag HK$28,200 折後HK$21996

MARNI Attache large leather shoulder bag HK$15,671 折後HK$12,223

THE VOLONPO leather shoulder bag HK$6,930 折後HK$5,405

BOYY Romeo buckled leather clutch HK$5,748 折後$4,483

YUZEFI Dolores suede and textured-leather shoulder bag HK$5,320 折後HK$4,149

SEE BY CHLOÉ Tony small suede and textured-leather bucket bag HK$3,050 折後HK$2,379

除咗手袋，小編覺得JIMMY CHOO嘅鞋款都好值得同時入手！當中有唔少都係經典兼明星熱捧嘅款式，加上呢幾日天氣正式轉涼，冇理由唔買番對嚟襯下秋冬外套！

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NET-A-PORTER提供多個國家及地區嘅運送服務，所有商品將會透過DHL寄出，香港地區今日落單，聽日就會收到貨！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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