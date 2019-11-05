派對女孩必入! 5款Casual Party Dress灰姑娘都立即變身Party焦點

網購攻略 網購攻略

過去嘅萬聖節相信大家都玩得唔多盡興，不過唔緊要，眨下眼又到年尾，又係一眾派對聚會湧住嚟嘅日子，辛苦咗成年，難得有機會當然要好好放鬆玩盡佢！想橫掃各大派對，各位party queen又係時候要買定戰衣，小編最近正好搜羅緊各款適合派對打卡嘅party dress，如果各位姊妹們都煩惱緊着乜好，不妨睇睇以下推薦，或者會為你帶嚟靈感！

要揀Party dress真係話難唔難，但話易又絕對唔容易，因為一條適合派對嘅裙並非只一味講求靚、性感、搶眼，而係需要配合埋場合同埋出席嘅對象。如果係節日party，小編建議各位姊妹們選擇Casual款Party Dress，款式簡單得嚟往往會帶少少設計上嘅亮點，或者小性感嘅元素，最重要係唔會太誇張，就算平時都一樣着得，唔怕浪費！

(Aleshia網站截圖)

▼Casual Party Dress 之選▼

Mercci 22 荷葉魚尾蕾絲洋裝(Dance bohemia) NT$1080

白色屬於穩陣又大方嘅顏色，荷葉邊同後背嘅小v令整條裙感覺優雅，而又唔會令成個look過份隆重。下擺嘅魚尾設計亦可以突顯各位姊妹妹嘅身材曲線，性感而又唔會太over！

+ 8 + 7 + 6

MISSGUIDED 荷葉邊連身短裙 HK$178.9 (原價HK$259)

特別適合late night party嘅款式，肩帶、心口位以及下擺都用咗荷葉邊，透過小小嘅細節點亮咗成條黑色裙，有型得嚟又有女人味！

Gloria Black Dress HK$580

呢條裙簡直令小編眼前一亮！雖然用咗好大面積嘅網紗設計，但因為加咗colorful嘅刺繡小圖案，所以就算see through都唔會有老套感覺，而高領位嘅laces邊就好似choker咁，令成條裙都充滿個性！

+ 2

MEIER.Q 仙女飄逸洋裝 NT$990

呢款長裙適合出席一啲比較莊重同斯文嘅派對，手臂位使用咗透膚嘅雪紡材質，再加上同色系嘅波點花紋設計，斯文中又帶點可愛，更有種隱隱約約嘅小性感，就算party完咗，返工着都唔怕浮誇。

+ 3 + 2

Libra Black Wrap Dress HK$580

同樣都係黑色荷葉邊小短裙，但呢條就多咗星宿同星座圖案，可愛之餘又唔會太過少女。

小編今次推薦嘅五條裙分別係嚟自網店Mercci 22、MEIER Q、ZALORA同Aleshia，除咗以上款式，其實呢幾間店都有唔少適合派對嘅裙裝，而且全部都可以直接送貨到屋企門口，慢慢揀唔使煩！

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈