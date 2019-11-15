【女生聖誕禮物2019】送她一個七千蚊的包包 值得不值得？

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聖誕節係普天同慶嘅大日子，男人可能一般都冇乜節日概念，但相反女人往往都會不自覺地期待你會做好多嘢...... 所以如果自問你係一個寵愛女朋友嘅暖男，以下落嚟就等小編同你分享吓點樣冧爆女朋友啦！

其實今集女朋友聖誕禮物推薦經已嚟到呢個系列嘅最後一集喇！今次高階篇就會同大家介紹較高價位嘅禮物，作為一個事業型男性，銀包應該都有啲錢(?) 想氹女朋友開心又唔計較價錢的話，咁就坐定定一齊睇落去有咩禮物可以收賣女朋友個心喇💛💖

生活就該有年有節， 有時有令，這樣歲月才有層次感。

(網絡圖片)

👸🏻 2019女朋友聖誕禮物Idea 高階篇💸

1. 銀包或卡片套

其實好多女仔𠵱家都唔鍾意帶太大個銀包出街，所以card holder可以話係愈來愈受歡迎！小編就揀咗幾個卡片套同銀包同大家推介一吓，牌子包括YSL﹑ MIU MIU同GUCCI，呢三個牌子相信有唔少女孩子都喜歡！

🔺SAINT LAURENT fragment zipped card HK$2,200🔺

呢個YSL長方形卡片套可以話係長青款，顏色選擇都幾多，小編就建議揀棗紅色喇，因為相對較特別同埋比較少人有。如果你女朋友仔冇用開卡片套嘅習慣，不妨送呢個畀佢用吓！

🔺MIU MIU Matelassé leather card holder HK$2,900🔺

MIU MIU呢個經典款式嘅卡片套又係超級討人喜歡，而且仲要一定係粉紅色先靚㗎！如果女朋友仔風格比較girly的話，送呢款就啱晒喇。

🔺GUCCI Ophidia card case HK$3,900🔺

自從GUCCI新創意總監Alessandro Michele上任後，為GUCCI帶嚟全新品牌形象，令成個品牌瞬間變得炙手可熱，基本上個個女孩子都啱！呢個GUCCI小銀包採用嘅設計帶有些少vintage感覺，小編個人就覺得白色最靚喇。呢個款式嘅卡片套相信任何風格嘅女生都可以carry到。

2. 手袋

男孩子如果唔怕破費又想氹女朋友開心的話，送包包就最好不過喇，包你氹到女朋友乜都聽晒你話！好多人可能覺得買包包好奢侈，但係好日都唔會買個手袋，大時大節送吓都無妨吖！

🔺BALENCIAGA Navy XS Cabas tote bag HK$7,000🔺

BALENCIAGA tote bag 近排討論度極高，雖然呢個XS Size睇落好細，但小編就覺得啱啱好啦，因為女人鍾意嘅嘢都一定要好睇但唔需要最實用！

🔺LOEWE Gate straw mini bag HK$9,300🔺

LOEWE 呢個西班牙品牌最近又係人氣急升，小編就最欣賞呢個mini size嘅斜孭袋喇。呢個款式設計十分精緻，但如果略嫌夏天氣息太重的話，同款仲有其他拼色可以選擇。

🔺CHLOÉ Tess croc-embossed leather shoulder bag HK$12,739🔺

Chloé 相信係女生普遍都喜歡嘅牌子，呢個皮款嘅手袋最特別之處就係佢嘅圓形金扣設計，款式斯文得嚟又日常，小編覺得買啡色一定唔會出錯，而且好啱秋冬穿搭𠻹！而且呢款手袋官網定價係要HK$16,200㗎！但係去FARFETCH買就足足可以慳番三千幾蚊。

3. 鞋

自問細心又闊綽嘅男人不妨挑戰一吓送鞋畀女朋友，事關送鞋絕對屬於高階技能，不過有小編幫你，可以輕鬆番少少。若然同女朋友同居的話，送鞋揀size就唔使煩了，靜悄悄等佢瞓咗之後去昅吓佢平時着開嘅鞋係咩碼就得啦！小編嚴選咗本年度兩對爆款波鞋，出現率非常之高，成功奪得好多女士們嘅愛。

🔺BALENCIAGA Triple S Sneakers HK$7,300🔺

巴黎世家呢對老爹鞋相當有名，冬天着的話簡單襯條長褲都好靚。但要注意番呢款鞋嘅碼數偏大，記得揀碼數嘅時候睇番佢哋"Size Guide"，參考多幾個唔同國家碼數嘅對應表。

+ 2

🔺GUCCI White Ace leather sneakers HK$4,900🔺

GUCCI 呢對小蜜蜂波鞋絕對係歷久不衰嘅爆款，小蜜蜂圖案得意得嚟又好有時尚感，而且鞋踭位嘅設計係可以踩踭着，立即變成一對密頭拖鞋，輕鬆地一對鞋兩種着法～ 如果覺得女朋友未必鍾意太浮誇嘅老爹鞋的話，送GUCCI 呢對就冇錯喇，唔蝦人着之餘仲唔使點襯就着得，使用率極高！

買名牌禮物貴就貴啲，但係如果花幾千蚊換到女朋友開心，何樂而不為呢？小編教埋你，聖誕節記得book定位帶女朋友去食飯吖，再唔係唔想同人逼的話，喺屋企玩吓煮飯仔食個二人燭光晚餐，成件事都幾浪漫😳 港女係就係難養啲，但係聖誕節一年先得嗰一次，落力氹吓佢啦🥺

成功氹到女朋友的話，記得留言話畀小篇知！祝大家有個美滿甜蜜的聖誕節，明年今日或者往後每年的聖誕節都係同佢過！❤

👇有興趣可以睇埋【2019女朋友聖誕禮物推薦】嘅初階同中階篇👇

(產品資料以官方最新發佈為準)

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